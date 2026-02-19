Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη διαρρήκτης που «μπούκαρε» σε διαμερίσματα της Καλαμαριάς, αρπάζοντας 114 χρυσές λίρες και αντικείμενα αξίας 155.000 ευρώ
Ο 36χρονος Γεωργιανός συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή της Καλαμαριάς καθώς αποπειράθηκε να παραβιάσει πόρτα διαμερίσματος
Στα «πράσα» πιάστηκε ένας 36χρονος Γεωργιανός που είχε κάνει επάγγελμα τις διαρρήξεις σπιτιών στη Θεσσαλονίκη, με λεία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Ο 36χρονος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή της Καλαμαριάς από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, καθώς αποπειράθηκε να παραβιάσει πόρτα διαμερίσματος, ενώ προηγουμένως αποπειράθηκε να διαρρήξει ένα ακόμη διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία.
Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο άνδρας, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου 2025 – Φεβρουαρίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς, προέβη επιπλέον, σε εννέα διακεκριμένες κλοπές – διαρρήξεις οικιών, εκ των οποίων μία σε απόπειρα, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ περίπου, 114 χρυσές λίρες Αγγλίας, κοσμήματα, τιμαλφή, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα εκτιμώμενης αξίας 155.000 ευρώ.
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, 1 κινητό τηλέφωνο, κάρτες SIM εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και χρηματικά ποσά ύψους 1.330 ευρώ και 20 δολαρίων Η.Π.Α. προερχόμενα από παράνομη δραστηριότητα.
Επιπλέον, προέκυψε ότι ο 36χρονος παραμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια, ενώ σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών για παραβίαση δικαστικής απόφασης.
