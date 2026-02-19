«Κουνήθηκε το σπίτι»: Κάτοικος περιγράφει τη στιγμή της έκρηξης της χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό
Οι Αρχές εντόπισαν υπολείμματα της χειροβομβίδας - Η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κτίριο στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών
Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στον Κορυδαλλό, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε έξι σταθμευμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ το ωστικό κύμα έσπασε τζάμια σε διαμερίσματα ισογείου και πρώτου ορόφου παρακείμενης πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο εντόπισε υπολείμματα της χειροβομβίδας, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
Και συμπλήρωσε: «Είχε έρθει η αστυνομία σε ένα συγκεκριμένο σπίτι εδώ στην Πελοπόννησο, όπου έγινε η έκρηξη. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο».
Φωτογραφίες: Δανάη Δαυλοπούλου / Eurokinissi
Μαρτυρία κατοίκου της περιοχής για την έκρηξηΚάτοικος της περιοχής μιλώντας σήμερα το πρωί σε τηλεοπτικά συνεργεία περιέγραψε τα πρώτα λεπτά μετά την ισχυρή έκρηξη που αναστάτωσε τη γειτονιά. Όπως λέει «γύρω στις 3 παρά 20 ακούστηκε ένας δυνατός κρότος. Πετάχτηκα από τον ύπνο μου, σαν να κουνήθηκε το σπίτι. Βγήκα έξω και άκουσα φωνές και άσχημα λόγια. Κάποιος γείτονα φώναζε άσχημα λόγια και άρχισαν να χτυπούν οι συναγερμοί των αυτοκινήτων. Μπήκα μέσα γιατί φοβήθηκα».
