ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

«Κουνήθηκε το σπίτι»: Κάτοικος περιγράφει τη στιγμή της έκρηξης της χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό
ΕΛΛΑΔΑ
χειροβομβίδα Έκρηξη Κορυδαλλός

«Κουνήθηκε το σπίτι»: Κάτοικος περιγράφει τη στιγμή της έκρηξης της χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό

Οι Αρχές εντόπισαν υπολείμματα της χειροβομβίδας - Η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κτίριο στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών

«Κουνήθηκε το σπίτι»: Κάτοικος περιγράφει τη στιγμή της έκρηξης της χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό
Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στον Κορυδαλλό, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε έξι σταθμευμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ το ωστικό κύμα έσπασε τζάμια σε διαμερίσματα ισογείου και πρώτου ορόφου παρακείμενης πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο εντόπισε υπολείμματα της χειροβομβίδας, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

«Κουνήθηκε το σπίτι»: Κάτοικος περιγράφει τη στιγμή της έκρηξης της χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό

«Κουνήθηκε το σπίτι»: Κάτοικος περιγράφει τη στιγμή της έκρηξης της χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό

Μαρτυρία κατοίκου της περιοχής για την έκρηξη

Κάτοικος της περιοχής μιλώντας σήμερα το πρωί σε τηλεοπτικά συνεργεία περιέγραψε τα πρώτα λεπτά μετά την ισχυρή έκρηξη που αναστάτωσε τη γειτονιά. Όπως λέει «γύρω στις 3 παρά 20 ακούστηκε ένας δυνατός κρότος. Πετάχτηκα από τον ύπνο μου, σαν να κουνήθηκε το σπίτι. Βγήκα έξω και άκουσα φωνές και άσχημα λόγια. Κάποιος γείτονα φώναζε άσχημα λόγια και άρχισαν να χτυπούν οι συναγερμοί των αυτοκινήτων. Μπήκα μέσα γιατί φοβήθηκα».

Και συμπλήρωσε: «Είχε έρθει η αστυνομία σε ένα συγκεκριμένο σπίτι εδώ στην Πελοπόννησο, όπου έγινε η έκρηξη. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο».

Κλείσιμο

Φωτογραφίες: Δανάη Δαυλοπούλου / Eurokinissi

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης