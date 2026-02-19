ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκρηξη στον Κορυδαλλό: Ζημιές σε έξι ΙΧ και σε κατοικία από χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, δείτε φωτογραφίες

Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται από τις Αρχές - Εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής

Κώστας Στάμου
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στον Κορυδαλλός, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε έξι σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα. Από το ωστικό κύμα έσπασαν τζάμια και σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Μέλη του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν υπολείμματα της χειροβομβίδας

Οι δράστες διέφυγαν  και αναζητούνται από τις Αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε αυτοψία, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Κώστας Στάμου
