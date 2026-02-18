Μηχανοκίνητη πορεία οδηγών ταξί προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος», δείτε πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Λόγω αυξημένηςκαι, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη διαδρομή Λεωφόρος Αθηνών – Λεωφόρος Κηφισού – Αττική Οδός, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.Οι οδηγοί ταξί της Αττικής απέχουν από τα καθήκοντά τους από την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, στις 6:00 π.μ., έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στις 6:00 π.μ., μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).Εικόνα της κίνησης, ώρα 12:12Αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί νέα συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10:30 π.μ. και πορεία χωρίς οχήματα προς το Μέγαρο Μαξίμου.