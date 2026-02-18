Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Μηχανοκίνητη πορεία οδηγών ταξί προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος», δείτε πού υπάρχουν καθυστερήσεις
Χειρόφρενο έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής τραβούν οι οδηγοί - Πορεία προς το αεροδρόμιο σήμερα
Λόγω αυξημένης κίνησης και οχηματοπορείας των οδηγών ταξί, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη διαδρομή Λεωφόρος Αθηνών – Λεωφόρος Κηφισού – Αττική Οδός, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Οι οδηγοί ταξί της Αττικής απέχουν από τα καθήκοντά τους από την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, στις 6:00 π.μ., έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στις 6:00 π.μ., μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).
Αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί νέα συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10:30 π.μ. και πορεία χωρίς οχήματα προς το Μέγαρο Μαξίμου.
