Οδηγός επιχείρησε να διασχίσει ρέμα στην Αλεξανδρούπολη με το αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε, δείτε βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και διερχόμενοι οδηγοί για να απεγκλωβίσουν τον άνθρωπο

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις τρεις το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη, καθώς ένας οδηγός αυτοκινήτου εγκλωβίστηκε στο ρέμα Μαΐστρου, όταν επιχείρησε να διασχίσει την υπερχειλισμένη ιρλανδική διάβαση κοντά στον Άγιο Παΐσιο. 

Όπως φαίνεται σε βίντεο του e-evros.gr, το αυτοκίνητο κοντεύει να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά, ενώ δίπλα του βρίσκεται ένα κόκκινο φορτηγάκι και προσπαθούν να βγάλουν τον οδηγό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και διερχόμενοι οδηγοί προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνθρωπο.
