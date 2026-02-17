Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας για την κύρια δίκη των Τεμπών στις 23 Μαρτίου
Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας για την κύρια δίκη των Τεμπών στις 23 Μαρτίου
Η δίκη θα διεξαχθεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας
Σήμερα Τρίτη κληρώθηκε από το τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας η σύνθεση του δικαστηρίου, Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που θα δικάσει την κύρια δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη.
Πρόεδρος του δικαστηρίου εκλέχθηκε η Γεωργία Στεφανίδου, με μέλη τους Δημήτρη Χριστόπουλο και Χρυσοβαλάντη Λέτσιο, αναφέρει η «Ελευθερία».
Αναπληρωματική πρόεδρος εκλέχτηκε η Ιωάννα Κοσίνα και αναπληρωματικό μέλος η Μαρία Τσάνα.
Στην εισαγγελική έδρα κληρώθηκε η εισαγγελέας Αγγελική Κουρινιώτη, με αναπληρωτή εισαγγελέα τον Φίλιππο Καρατσίδη.
Υπενθυμίζεται ότι η δίκη θα αρχίσει στις 23 Μαρτίου.
Πρόεδρος του δικαστηρίου εκλέχθηκε η Γεωργία Στεφανίδου, με μέλη τους Δημήτρη Χριστόπουλο και Χρυσοβαλάντη Λέτσιο, αναφέρει η «Ελευθερία».
Αναπληρωματική πρόεδρος εκλέχτηκε η Ιωάννα Κοσίνα και αναπληρωματικό μέλος η Μαρία Τσάνα.
Στην εισαγγελική έδρα κληρώθηκε η εισαγγελέας Αγγελική Κουρινιώτη, με αναπληρωτή εισαγγελέα τον Φίλιππο Καρατσίδη.
Υπενθυμίζεται ότι η δίκη θα αρχίσει στις 23 Μαρτίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα