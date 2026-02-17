Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας για την κύρια δίκη των Τεμπών στις 23 Μαρτίου
Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας για την κύρια δίκη των Τεμπών στις 23 Μαρτίου

Η δίκη θα διεξαχθεί στο  Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας

Σήμερα Τρίτη κληρώθηκε από το τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας η σύνθεση του δικαστηρίου, Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που θα δικάσει την κύρια δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη.

Πρόεδρος του δικαστηρίου εκλέχθηκε η Γεωργία Στεφανίδου, με μέλη τους Δημήτρη Χριστόπουλο και Χρυσοβαλάντη Λέτσιο, αναφέρει η «Ελευθερία».

Αναπληρωματική πρόεδρος εκλέχτηκε η Ιωάννα Κοσίνα και αναπληρωματικό μέλος η Μαρία Τσάνα.

Στην εισαγγελική έδρα κληρώθηκε η εισαγγελέας Αγγελική Κουρινιώτη, με αναπληρωτή εισαγγελέα τον Φίλιππο Καρατσίδη.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη θα αρχίσει στις 23 Μαρτίου.
