Κακοκαιρία εξπρές με βροχές και θυελλώδεις ανέμους: Red Code σε 4 περιφέρειες, φόβοι για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Επτάνησα Ήπειρος Δυτική Στερεά Κεντρική, δυτική και νότια Πελοπόννησος Νησιά Ανατολικού Αιγαίου Κυκλάδες Κρήτη Δωδεκάνησα



Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ



Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια και ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Παύση των φαινομένων από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 6 με 7 και από το βράδυ 7με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



Χιόνια θα πέσουν σε ορεινά και ημιορεινά της Βόρειας Ελλάδας.Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει την Τρίτη 17-02-2026 ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.Πιο συγκεκριμένα:1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτηα. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμαβ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρεςγ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμαε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουνα. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτημέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα - βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρβ. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗΚαιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινάΎφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ στη Δυτική - Κεντρική Μακεδονία.Ανεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Περαιτέρω πτώση από το βράδυ, οπότε θα σημειωθεί και παγετός.ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα και στη δυτική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες, Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινάΑνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8, που από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 9 με 10 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στη νότια Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες τοπικά ισχυρές από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες.Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Στα νότια τοπικά 7 με 8 και από το βράδυ 8 με 9 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗΚαιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα.Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 7 με 8 και από το βράδυ δυτικοί 8 με 9 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΚαιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά.Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7, στα νότια από το απόγευμα έως 8 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στα δυτικά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο, το Αιγαίο και την κεντρική Μακεδονία τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 13 με 14 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, γρήγορα όμως στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νότιους 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Γρήγορα στα δυτικά θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολήΑυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης καθώς και στα ορεινά των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 με 9 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα είναι νότιοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.