Σπίτια και καλλιέργειες στο Βαρθολομιό πλημμύρησαν μετά την απελευθέρωση υδάτων από το Φράγμα Καραμανλή
Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες, καθώς η λάσπη κάλυψε πολύτιμο εξοπλισμό και κατέστρεψε ολοσχερώς θερμοκήπια και αγροτικές εκτάσεις

Εκτεταμένες πλημμύρες έχει προκαλέσει η ελεγχόμενη διοχέτευση υδάτων από το Φράγμα Καραμανλή προς τον Πηνειό, με το Βαρθολομιό να είναι σε συναγερμό.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, μέσα σε λίγες μόνο ώρες, η στάθμη του νερού ανέβηκε επικίνδυνα, εισβάλλοντας σε αυλές και εσωτερικούς χώρους κατοικιών, αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ενώ δεν είναι λίγοι και εκείνοι που βρίσκονται αποκλεισμένοι στις οικίες τους.

Η καταστροφή στον αγροτικό τομέα είναι τεράστια, με θερμοκήπια, καλλιέργειες και γεωργικό εξοπλισμό να θάβονται κάτω από το νερό και τη λάσπη. 


Δείτε φωτογραφίες 


