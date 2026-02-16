Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Παιχνίδι με επιβράβευση από άλλο… πλανήτη!
Παιχνίδι με επιβράβευση από άλλο… πλανήτη!
Η κορυφαία επιβράβευση που έπαιξε ποτέ είναι γεγονός και ήρθε… πακέτο με 1.000 δώρα!
Sponsored Content
Αν σου αρέσουν οι επιβραβεύσεις* είσαι στο σωστό σημείο. Αν σου αρέσουν από άλλο… πλανήτη, τότε μην κάνεις βήμα! Γιατί εδώ παίζει επιβράβευση και 1.000+ δώρα* από Giga προσφορά* γνωριμίας.
Στην bwin το παιχνίδι ξεκινά σε Στοίχημα και Live Casino με 1.000+ δώρα* στην Giga προσφορά γνωριμίας και με άπαιχτη επιβράβευση.
bwin - Giga προσφορά γνωριμίας με 1.000+ δώρα*!
Η μάχη του τίτλου στο Ελληνικό Πρωτάθλημα παίζει πιο δυνατά από ποτέ και ειδικά τώρα που μπήκαμε στην τελική ευθεία της σεζόν. Εκεί όπου τα ντέρμπι διαδέχονται το ένα το άλλο. Η EuroLeague μετρά αντίστροφα για την λήξη της κανονικής περιόδου, την ώρα που το Final 8 του Κυπέλλου πλησιάζει. Στην bwin τα ντέρμπι και τις μεγάλες «μάχες» σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ με 0% Γκανιότα*, Ενισχυμένες Αποδόσεις, Build A Bet* και στο Live και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα.
Επιβράβευση από άλλο… πλανήτη! Giga προσφορά* γνωριμίας με 1.000+ δώρα*!
Στο Live Casino της bwin σε περιμένουν για ατέλειωτες στιγμές διασκέδασης έμπειροι dealers που μιλούν ελληνικά, την ώρα που Live Roulettes και επιλογές Blackjack συνθέτουν μία μοναδική εμπειρία παιχνιδιού!
*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα