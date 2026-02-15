«Τον έσφαξα σαν τον χοίρο» είπε ο αδελφοκτόνος στη Βιάννο στους αστυνομικούς
«Τον έσφαξα σαν τον χοίρο» είπε ο αδελφοκτόνος στη Βιάννο στους αστυνομικούς
Σκότωσε τον αδελφό του επειδή δεν του έδινε τα κλειδιά του αυτοκινήτου που βρέθηκαν τελικά στο δωμάτιο του
«Τον έσφαξα σαν τον χοίρο» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 64χρονος που σκότωσε τον 67χρονο αδερφό του στο πατρικό τους σπίτι. «Πήγε να με χτυπήσει. Εμένα; Εμένα δεν μπορεί κανείς να με χτυπήσει» έλεγε ξανά και ξανά θυμωμένα για τον αδερφό του.
Η περιγραφή των γεγονότων αλλά και το ύφος που τα εξιστορούσε, έδωσαν σε αστυνομικούς την αίσθηση ότι ο 64χρονος δεν μετάνιωσε στο ελάχιστο για την πράξη του. Αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, σύμφωνα με το cretalive.gr, κάνουν λόγο για «ψυχρό αίμα», περιγράφοντας τη στάση και τα λεγόμενα του κατηγορούμενου ακόμη και ώρες μετά το έγκλημα ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν έδειξε μεταμέλεια για την πράξη του.
Ο 64χρονος μαχαίρωσε επανειλημμένα τον αδελφό του στην περιοχή της καρωτίδας, ενώ στη συνέχεια κάρφωσε το μαχαίρι στο στομάχι και το άφησε στο σώμα του θύματος. Το εσωτερικό του σπιτιού τους στη Βιάννο ήταν γεμάτο αίματα, με εμφανή ίχνη από τις πατημασιές του δράστη. Στο κεφάλι του 67χρονου εντοπίστηκαν αποτυπώματα από αρβύλα, ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι είχε προηγηθεί άγριος ξυλοδαρμός. Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς την πράξη του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Του έριξα κάτι μπουνίδια».
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κλειδιά που αποτέλεσαν την αφορμή της αιματηρής σύγκρουσης εντοπίστηκαν τελικά στο δωμάτιο του 64χρονου, στον επάνω όροφο της οικίας.
Το «κατώφλι» του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, πέρασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου ο 64χρονος, ο οποίος βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα, για την άσκηση ποινικών διώξεων και ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου.
Η περιγραφή των γεγονότων αλλά και το ύφος που τα εξιστορούσε, έδωσαν σε αστυνομικούς την αίσθηση ότι ο 64χρονος δεν μετάνιωσε στο ελάχιστο για την πράξη του. Αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, σύμφωνα με το cretalive.gr, κάνουν λόγο για «ψυχρό αίμα», περιγράφοντας τη στάση και τα λεγόμενα του κατηγορούμενου ακόμη και ώρες μετά το έγκλημα ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν έδειξε μεταμέλεια για την πράξη του.
Ο 64χρονος μαχαίρωσε επανειλημμένα τον αδελφό του στην περιοχή της καρωτίδας, ενώ στη συνέχεια κάρφωσε το μαχαίρι στο στομάχι και το άφησε στο σώμα του θύματος. Το εσωτερικό του σπιτιού τους στη Βιάννο ήταν γεμάτο αίματα, με εμφανή ίχνη από τις πατημασιές του δράστη. Στο κεφάλι του 67χρονου εντοπίστηκαν αποτυπώματα από αρβύλα, ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι είχε προηγηθεί άγριος ξυλοδαρμός. Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς την πράξη του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Του έριξα κάτι μπουνίδια».
Πολλαπλές μαχαιρίες
Το τηλεφώνημα πριν τη δολοφονίαΛίγο πριν το έγκλημα, ο 64χρονος φέρεται να τηλεφώνησε στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, διαμαρτυρόμενος ότι ο αδελφός του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Δεν ζήτησε την άμεση παρουσία αστυνομικών, ωστόσο οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ένταση στη συνομιλία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άκουσαν τον 67χρονο να λέει: «Δεν τα έχω πάρει τα κλειδιά εγώ…», με τον κατηγορούμενο να εξαγριώνεται. Οι αστυνομικοί έκριναν ότι έπρεπε να μεταβούν στο σπίτι, ωστόσο, όταν έφτασαν, ήταν ήδη αργά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κλειδιά που αποτέλεσαν την αφορμή της αιματηρής σύγκρουσης εντοπίστηκαν τελικά στο δωμάτιο του 64χρονου, στον επάνω όροφο της οικίας.
Το «κατώφλι» του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, πέρασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου ο 64χρονος, ο οποίος βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα, για την άσκηση ποινικών διώξεων και ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου.
Πήρε προθεσμία για την Τρίτη ο 64χρονος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα