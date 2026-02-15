ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πήρε προθεσμία για την Τρίτη ο 64χρονος που μαχαίρωσε θανάσιμα τον 67χρονο αδερφό του στη Βιάννο
ΕΛΛΑΔΑ
Ο 64χρονος φέρεται να παραδέχτηκε την πράξη του στους αστυνομικούς - Οι διαφωνίες από το παρελθόν και η απομόνωση του δράστη

Το «κατώφλι» του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, πέρασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, ο 64χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου αδελφού του στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα, για την άσκηση ποινικών διώξεων, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου.

Η οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 64χρονος, φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα τον 67χρονο αδελφό του.

Οι διαφωνίες από το παρελθόν και η απομόνωση του 64χρονου

Λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια διαπληκτίστηκαν έντονα μέσα στο σπίτι τους. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, η λογομαχία κλιμακώθηκε, με τον 64χρονο να παίρνει μαχαίρι και να τραυματίζει θανάσιμα τον 67χρονο στον λαιμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο 67χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα δύο αδέλφια έμεναν στο ίδιο σπίτι το τελευταίο διάστημα, με το θύμα να μένει στο Ηράκλειο για αρκετά χρόνια πριν επιστρέψει στη Μάρθα.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Creta24, τα δύο αδέλφια είχαν και στο παρελθόν έντονες διαφωνίες. Αν και είχαν έρθει ξανά σε επαφή και φαινομενικά είχαν συμφιλιωθεί, φαίνεται πως οι μεταξύ τους εντάσεις δεν είχαν εκλείψει.

Ο 67χρονος ήταν διαζευγμένος με δύο παιδιά, ενώ ο 64χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ζούσε απομονωμένος και αντιμετώπιζε προβλήματα συμπεριφοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για περιστατικά βίας, στα οποία είχε κάνει χρήση κυνηγετικού όπλου.
