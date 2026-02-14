Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι σάπιου κρέατος στο Καπανδρίτι, λίγο πριν διατεθούν στην αγορά για την Τσικνοπέμπτη

Η ποσότητα εντοπίστηκε σε ψυκτική αποθήκη να διατηρείται πέραν του επιτρεπόμενου ορίου διατηρησιμότητας – Άμεση κατάσχεση 4.780 κιλών και εντατικοί έλεγχοι από την Περιφέρεια Αττικής στο Λεκανοπέδιο





Χαρδαλιάς: Η δημόσια υγεία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης



Στην κατάσχεση 4.780 κιλών κρέατος που κρίθηκε μη ασφαλές για κατανάλωση προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρεια Αττικής, έπειτα από έλεγχο σε εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκευσης στο Καπανδρίτι . Η ποσότητα εντοπίστηκε να διατηρείται καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου διατηρησιμότητας και αποσύρθηκε άμεσα από την αγορά.Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των αυτοψιών ενόψει Τσικνοπέμπτης και λόγω της αυξημένης διακίνησης κρέατος. Συνεργεία της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής διενήργησαν εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους σε ψυκτικές αποθήκες, καταστήματα λιανικής πώλησης και επιχειρήσεις εμπορίας κρεάτων σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την κατάσχεση κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για την ασφαλή διαχείριση και καταστροφή της ποσότητας, βάσει της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.Όπως επισημαίνεται, έχει δοθεί εντολή από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, για αύξηση των ελέγχων στην αγορά. Τα συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε όλα τα στάδια διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων, με στόχο –όπως αναφέρεται– την προστασία της δημόσιας υγείας, τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων και την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας ή παράνομης διάθεσης μη ασφαλών προϊόντων.Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις σε ψυκτικές αποθήκες και χώρους αποθήκευσης τροφίμων, δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την ημερομηνία παραγωγής και διατηρησιμότητας, επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και καταστήματα τροφίμων, καθώς και άμεση κατάσχεση προϊόντων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας.Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς:

«Με ρητή εντολή μου, τα ελεγκτικά μας κλιμάκια έχουν εντατικοποιήσει την παρουσία τους στην αγορά καθ’ όλη την περίοδο της Αποκριάς, με συνεχείς, στοχευμένους και αυστηρούς ελέγχους – όπως κάνουμε πάντα σε κάθε περίοδο αυξημένης διακίνησης προϊόντων. Βρισκόμαστε διαρκώς στο πεδίο: σε αποθήκες, σε σημεία διακίνησης, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να διασφαλίζουμε πως ό,τι φτάνει στον καταναλωτή πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ασφάλειας.



Το επαναλαμβάνω σε όλους τους τόνους: Η δημόσια υγεία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όποιος αγνοεί τη νομοθεσία ή επιχειρεί να λειτουργήσει εκτός πλαισίου, θα βρίσκεται άμεσα αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καθυστερήσεις. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Γιατί ο ρόλος μας δεν είναι απλώς ελεγκτικός. Είναι θεσμικός και ουσιαστικός: να προστατεύουμε τον πολίτη και να διασφαλίζουμε μια αγορά που λειτουργεί με κανόνες, ευθύνη και διαφάνεια».