Συνελήφθη 35χρονος για εγκατάλειψη του σκύλου του στη Σητεία

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι είχε χάσει το ζώο του και ότι δεν το εγκατέλειψε

Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων συντροφιάς, προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή της Σητείας.

Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας, λόγω εγκατάλειψης του σκύλου ιδιοκτησίας του, όπως προέκυψε από τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης που κατείχε το ζώο, το οποίο περισυλλέχθηκε από φιλοζωικό σύλλογο.

Ο ίδιος πάντως φέρεται να υποστήριξε ότι είχε χάσει το ζώο του και ότι δεν το εγκατέλειψε. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.
