Μαρούσι: Επιστημονική εκδήλωση για γρίπη, COVID και RSV με ομιλήτρια την Αθηνά Λινού
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
Ο Δήμος Αμαρουσίου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Prolepsis, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις ιώσεις που βρίσκονται σε έξαρση την τρέχουσα περίοδο, υπό τον τίτλο «Ιώσεις στην καθημερινότητά μας: Γρίπη, COVID, RSV».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, από τις 16:30 έως τις 18:30, στον κινηματογράφο ΔΙΑΝΑ στο Μαρούσι.
Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, η οποία θα αναλύσει τις σύγχρονες επιδημιολογικές τάσεις, τους τρόπους πρόληψης και τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τον συντονισμό της συζήτησης έχει αναλάβει η αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Μέριμνας επί θεμάτων Προληπτικής Ιατρικής του Δήμου Αμαρουσίου, Κατερίνα Βουρλάκη, δημοσιογράφος υγείας και εκδότρια του DailyPharmaNews.gr.
Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες από διαφορετικούς τομείς της υγείας. Μεταξύ αυτών η παιδοπνευμονολόγος Αναστασία Φίλιου, επιμελήτρια στο Karolinska University Hospital και συνεργάτιδα στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, ο παθολόγος–λοιμωξιολόγος Χρήστος Φίλης, επιστημονικός συνεργάτης της Δ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Αττικόν», καθώς και η φυσικοθεραπεύτρια Αθανασία Λαΐου, επιστημονικά υπεύθυνη Πρότυπου Αναπνευστικού Κέντρου, η οποία θα αναφερθεί στον ρόλο της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας στις λοιμώξεις του αναπνευστικού σε παιδιά και ενήλικες.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας ιώσεων, που επηρεάζουν την καθημερινότητα, την εργασία και τη σχολική ζωή. Στόχος των διοργανωτών είναι η παροχή αξιόπιστης επιστημονικής ενημέρωσης, η απάντηση σε ερωτήματα πολιτών και η ενίσχυση της πρόληψης μέσω υπεύθυνης στάσης και σωστής διαχείρισης των λοιμώξεων.
