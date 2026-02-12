Νεκρός 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του μετρό - Κανονικά η κυκλοφορία στη «κόκκινη» Γραμμή στο Σύνταγμα
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Σύνταγμα Απόπειρα αυτοκτονίας

Νεκρός 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του μετρό - Κανονικά η κυκλοφορία στη «κόκκινη» Γραμμή στο Σύνταγμα

Λίγο πριν τις 10:00 ο σταθμός Σύνταγμα στη Γραμμής 2 τέθηκε ξανά σε λειτουργία

Νεκρός 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του μετρό - Κανονικά η κυκλοφορία στη «κόκκινη» Γραμμή στο Σύνταγμα
UPD: 72 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας 65χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα στο μετρό καθώς έπεσε στις γραμμές του σταθμού του Συντάγματος, με το περιστατικό να χαρακτηρίζεται ως αυτοχειρία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.  

Ο σταθμός του Συντάγματος στη Γραμμή 2 του Μετρό ήταν εκτός λειτουργίας από τις 08:00 περίπου και δόθηκε ξανά σε λειτουργία λίγο πριν τις 10:00. 

Για περίπου δύο ώρες στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξαγόταν στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό.

Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 ήταν εκτός λειτουργίας και δεν υπήρχε ανταπόκριση με τη Γραμμή 3.

Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 ήταν ανοιχτός εξ αρχής.
UPD: 72 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης