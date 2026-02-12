Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Νεκρός 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του μετρό - Κανονικά η κυκλοφορία στη «κόκκινη» Γραμμή στο Σύνταγμα
Νεκρός 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του μετρό - Κανονικά η κυκλοφορία στη «κόκκινη» Γραμμή στο Σύνταγμα
Λίγο πριν τις 10:00 ο σταθμός Σύνταγμα στη Γραμμής 2 τέθηκε ξανά σε λειτουργία
Ένας 65χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα στο μετρό καθώς έπεσε στις γραμμές του σταθμού του Συντάγματος, με το περιστατικό να χαρακτηρίζεται ως αυτοχειρία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Ο σταθμός του Συντάγματος στη Γραμμή 2 του Μετρό ήταν εκτός λειτουργίας από τις 08:00 περίπου και δόθηκε ξανά σε λειτουργία λίγο πριν τις 10:00.
Για περίπου δύο ώρες στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξαγόταν στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό.
Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 ήταν εκτός λειτουργίας και δεν υπήρχε ανταπόκριση με τη Γραμμή 3.
Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 ήταν ανοιχτός εξ αρχής.
Ο σταθμός του Συντάγματος στη Γραμμή 2 του Μετρό ήταν εκτός λειτουργίας από τις 08:00 περίπου και δόθηκε ξανά σε λειτουργία λίγο πριν τις 10:00.
Για περίπου δύο ώρες στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξαγόταν στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό.
Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 ήταν εκτός λειτουργίας και δεν υπήρχε ανταπόκριση με τη Γραμμή 3.
Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 ήταν ανοιχτός εξ αρχής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα