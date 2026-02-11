Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για διπλή κακοκαιρία 48 ωρών από σήμερα το βράδυ, οι 11 περιοχές που θα χτυπήσει

Meteo: Βροχές και καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης 11/02

Ο καιρός σήμερα

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -3 έως 10-12 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 0 έως 13-14 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Aναμένονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σταδιακά μετά τις απογευματινές ώρες και από τα δυτικά οι βροχές αναμένεται να ενταθούν ενώ θα σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν ανατολικά και να επηρεάσουν σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος τη χώρας και έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης να επηρεάσουν τμήματα του Αιγαίου και της Κρήτης. Χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι καταιγίδες στα δυτικά και νότια είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ με σταδιακή ενίσχυση στα δυτικά και νότια και εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νότιοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματα του νομού τις βραδινές ώρες έως 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 12-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι και τις πρωινές ώρες στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις βραδινές στα δυτικά και την Κρήτη, πιθανώς να είναι ισχυρά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς περίπου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 13-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο οι οποίες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα στα δυτικά, τα βόρεια και την Κρήτη. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 14-02-2026

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Ο καιρός την Κυριακή 15-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 7 με 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

γ. στακαι τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.δ. στηπρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,- στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και- στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών /νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται από τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης 11/02 από τα δυτικά. Αιτία για αυτή την αλλαγή του καιρού είναι η διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας προς την περιοχή του Αιγαίου. Πιο αναλυτικά:- Από τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης 11/02 αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα κατά τόπους σε τμήματα του Νότιου Ιονίου και της Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου θα είναι έντονα και οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.- Τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 11/02 και πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 12/02 οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες αναμένεται να επεκταθούν ανατολικά και να επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 12/02 τα φαινόμενα κατά τόπους σε τμήματα του Αιγαίου είναι πιθανό να είναι έντονα και οι καταιγίδες να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις κυρίως σε τμήματα του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου.- Κατά την εκδήλωση καταιγίδων σε τμήματα της Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου καθώς και του Ανατολικού Αιγαίου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλου(-ων).Σημειώνεται ότι τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 11/02 και πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 12/02 βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική, όπου πρόσκαιρα τα φαινόμενα είναι πιθανό να είναι κατά τόπους έντονα και οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού και ο υετός 3ώρου μεταξύ 20:00-23:00 της Τετάρτης 11/02 και 02:00-05:00 της Πέμπτης 12/02.Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τίθενται από σήμερα έως και την Παρασκευή 13.02.2026 οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τετάρτη 11.02.2026 έως και την Παρασκευή 13.02.2026 τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.Επιπλέον, όπως τονίζεται, στο πλαίσιο αυτό οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).του μετεωρολόγου, έντονες βροχές και καταιγίδες θα ξεκινήσουν από το απόγευμα της Τετάρτης 11/2 αρχικά από τα δυτικά.Από το βράδυ αναμένονται ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα 5 με 7 μποφόρ οι οποίοι τη νύχτα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα νoτιοδυτικά.. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 19 βαθμούς.Στηνπροβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με βροχές κυρίως τη νύχτα και νότιους ανέμους έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς.Το πρωί της Πέμπτης οι ισχυρές βροχές αναμένεται να επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.«Ανήμερα της Τσικνοπέμπτης θα παρατηρηθούν δύο διαστήματα. Από την μία πλευρά, τα ανατολικά τμήματα της χώρας θα συνεχίσουν να βρίσκονται κάτω από την επίδραση της κακοκαιρίας. Στην υπόλοιπη χώρα θα ξεκινήσει βελτιωμένος καιρός, ωστόσο κοντά στο μεσημέρι θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει από τα δυτικά στα ανατολικά», αναφέρει ο μετεωρολόγος.Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, για την ανατολική Ελλάδαείναι από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ.Βαρομετρικό χαμηλό στο Ν. Ιόνιο, κινείται ανατολικά και το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), συνδυαζόμενο με τις υψηλές πιέσεις των Β. Βαλκανίων, θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα κατά τόπους στην Α. Θεσσαλία - Β. Σποράδες, τη Β. Εύβοια, τα νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι έντονα. Οι άνεμοι στα δυτικά δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, αλλά στα ανατολικά θα φθάσουν τα 7 μποφόρ (ΒΑ Αιγαίο). Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση που θα γίνει πιο αισθητή στην κεντρική και τη βόρεια χώρα., στη δυτική και τη νότια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές βροχές, οι οποίες τις βραδινές - νυχτερινές ώρες βαθμιαία θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλύτερος με τοπικές νεφώσεις και λίγες ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι σταδιακά θα γίνουν παντού Δ-ΝΔ με ένταση 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια.Αναφορικά με την προοπτική του καιρού,, νέα διαταραχή του καιρού που θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους στη Δ. Ελλάδα, τη Θράκη και τις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας θα είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στη ανατολική και τη νότια χώρα.Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, «η εβδομάδα που ξεκίνησε θα χαρακτηρίζεται από κατά διαστήματα αστάθεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με φαινόμενα που αφορούν κυρίως βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειώνονται έως και την Τετάρτη το πρωί στα πολύ ορεινά τμήματα της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Επίσης την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι στα πελάγη θα αγγίζουν τα 6-7 και κατά διαστήματα και τα 8 μποφόρ. εβδομάδα που ξεκίνησε θα χαρακτηρίζεται από κατά διαστήματα αστάθεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με φαινόμενα που αφορούν κυρίως βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειώνονται έως και την Τετάρτη το πρωί στα πολύ ορεινά τμήματα της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Επίσης την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι στα πελάγη θα αγγίζουν τα 6-7 και κατά διαστήματα και τα 8 μποφόρ.Από Μετεωρολογικής πλευράς, τα φαινόμενα αυτά συνδέονται με τη συνεχή διέλευση -από τα δυτικά προς τα ανατολικά- βαρομετρικών χαμηλών στη νοτιοανατολική Ευρώπη, τα οποία ευνοούν επεισόδια βροχών, καταιγίδων και κατά περιόδους ενισχυμένων ανέμων. Πρόκειται όμως για μια τυπική ατμοσφαιρική κυκλοφορία για την εποχή».Πότε θα βρέξει στην Αττική ; (ενδεικτικά χρονικά διαστήματα)Τετάρτη μεσημέρι, Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη απόγευμα.