Καντερές: Κακοκαιρία μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε τρία κύματα, οι μέρες που θα βρέχει

Ο πρώην διευθυντής προγνώσεων της ΕΜΥ μιλά στο protothema.gr για την εξέλιξη του καιρού - Πώς θα «χτυπήσουν» τη χώρα τα τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που αναμένονται μέχρι το τέλος της εβδομάδας