Μεσολόγγι: Συνελήφθη άνδρας για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απάτες άνω των 120.000 ευρώ

Συνελήφθη χθες το πρωί (10/2) στο Μεσολόγγι
, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου άνδρας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Λαμίας.
Το ένταλμα αφορά τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
, καθώς και απάτη με υπολογιστή από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Επίσης, αφορά χωρίς δικαίωμα παρέμβαση σε πληροφοριακό σύστημα, χωρίς δικαίωμα εισαγωγή ψηφιακών δεδομένων αναγνώρισης ταυτότητας και χωρίς δικαίωμα αξιοποίηση λογισμικού προορισμένου για μετακίνηση χρημάτων.
Η συνολική ζημία από τις παραπάνω πράξεις υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση
, καθώς και απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία με ζημία άνω των 120.000 ευρώ.
Επιπλέον, το ένταλμα αφορά πλαστογραφία μετά χρήσεως, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με προσδοκώμενο όφελος άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα και στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης.