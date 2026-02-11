Κλειστό για τρεις μήνες το ρεύμα της Ιόνιας Οδού προς Αντίρριο μετά την κατολίσθηση, διαμαρτυρία για τα διόδια
Εντός του επόμενου 20ημέρου θα δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Ιωάννινα, το οποίο επίσης παραμένει κλειστό - Νέα σύσκεψη σήμερα

Κλειστό για τουλάχιστον τρεις μήνες θα παραμείνει το ρεύμα της Ιόνιας Οδού προς Αντίρριο στο τμήμα Άρτα-Αμφιλοχία, μετά τη μεγάλη κατολίσθηση στη Συκούλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Υποδομών σε συνάντηση με βουλευτές της ΝΔ, εκτιμάται ότι εντός του επόμενου 20ημέρου θα δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Ιωάννινα, το οποίο επίσης παραμένει κλειστό. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του epiruspost.gr, στη σύσκεψη συζητήθηκαν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, με τον υπουργό να υπογραμμίζει ως προτεραιότητα την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των οδηγών.

Παράλληλα εξετάστηκε και το ζήτημα της κυκλοφοριακής ρύθμισης στην Εγνατία Οδό, όπου η διέλευση διεξάγεται από μία λωρίδα, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Στη συνάντηση έγινε επίσης ενημέρωση για την πορεία του έργου Ιωάννινα–Κακαβιά, που εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, καθώς και για την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, η οποία αναμένεται έως το καλοκαίρι.

Οι βουλευτές Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας θα έχουν σήμερα, Τετάρτη, νέα σύσκεψη με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο, παρουσία εκπροσώπων σωματείων βυτιοφόρων και βαρέων οχημάτων, με αντικείμενο την κατάσταση στην Εγνατία.

Διαμαρτυρία για τα διόδια

Την ίδια ώρα, οι οδηγοί διαμαρτύρονται για τα διόδια καθώς καλούνται να καταβάλουν 3,70 ευρώ στα διόδια του Τερόβου και στη συνέχεια να πληρώσουν άλλα 90 λεπτά στα πλευρικά διόδια στο ύψος της Άρτας, όπου εκεί οδηγούνται εκτός Ιόνιας Οδού.

Όπως λένε δεν κάνουν χρήση για αρκετά χιλιόμετρα του οδικού άξονα ωστόσο καλούνται και πληρώνουν κανονικά τα διόδια. Ακόμη και στον κόμβο της Άρτας όπου υποχρεωτικά οδηγούνται εκτός αυτοκινητόδρομου.
