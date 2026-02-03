Ο Λέκκας εξηγεί γιατί έγινε κατολίσθηση στη Ιονία Οδό, ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης της κυκλοφορίας
«Το θετικό είναι ότι δεν επηρεάστηκε το οδόστρωμα πράγμα που σημαίνει ότι το υπόβαθρό του είναι σταθερό και έχουν πειραχτεί μόνο οι πλαγιές» είπε ο κ. Λέκκας
Την Τρίτη ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο τμήμα της Ιονίας Οδού ανάμεσα σε Άρτα και Αμφιλοχία στο οποίο σημειώθηκε κατολίσθηση χθες, Δευτέρα.
Την ίδια ώρα ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας εξήγησε το μηχανισμό γέννεσης του φαινομένου κάνοντας λόγο για γεωλογικούς σχηματισμούς που είναι ευάλωτοι μόλις υπάρξει προρόφηση νερού.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, τα συνεργεία προχωρούν στην κατασκευή προσωρινού δρόμου, με διεύρυνση του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), προκειμένου να δοθεί μια πρόχειρη αλλά λειτουργική λύση με στόχο να εξασφαλιστεί η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Άρτα/ Ανάλογα, δε, με την εξέλιξη των εργασιών εξετάζεται το ενδεχόμενο η κυκλοφορία να γίνεται ακόμη και αμφίδρομα.
Ήδη έχουν αφαιρεθεί οι προστατευτικές μπάρες στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ στο σημείο μεταφέρθηκε χαλίκι για εργασίες οδοποιίας, προκειμένου να διαμορφωθεί η προσωρινή χάραξη.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Λέκκα, το φαινόμενο θα είναι σε εξέλιξη τις επόμενες εβδομάδες καθώς έχουν 200.000 κυβικά μέτρα από τα ανάντι της Ιονίας Οδού που είναι ένας γεωλογικό σχηματισμός ευάλωτος στις κατολισθήσεις».
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «αυτοί οι σχηματισμοί έχουν την ιδιότητα μόλις προσροφούν νερό να χάνουν τη συνοχή τους και κατολισθαίνουν ειδικά όταν έχουν να κάνουν με μεγάλες κλίσεις. Εδώ έχουμε μια λασποροή που συνοδεύεται από σταθερούς γεωλογικούς σχηματισμούς και βλέπουμε ότι πάρα τα έργα, αυτά δεν λειτούργησαν, ήθελε πιο δραστικά».
«Έχει σημασία εξειδικευμένοι γεωλόγοι να χαρτογραφούν πλήρως τις περιοχές πριν την έναρξη των έργων γιατί μετά το κόστος αποκατάστασης είναι πολύ μεγάλο» πρόσθεσε ο κ. Λέκκας, ο οποίος εκτίμησε ότι «η αποκατάσταση θα αργήσει γιατί πρέπει να γίνουν καινούργιες γεωτρητικές εργασίες και υπολογισμοί ώστε να διαμορφωθεί το νέο πρανές και να γίνουν νέα έργα για να μην έχουμε πρόβλημα ξανά στο μέλλον».
Λέκκας: Η αποκατάσταση του έργου θα αργήσει
«Το θετικό είναι ότι δεν επηρεάστηκε το οδόστρωμα πράγμα που σημαίνει ότι το υπόβαθρό του είναι σταθερό και έχουν πειραχτεί μόνο οι πλαγιές» κατέληξε ο καθηγητής Γεωλογίας προσθέτοντας ότι «σίγουρα είναι πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα, τα έργα αυτά σχεδιάστηκαν πριν από 20 χρόνια με διαφορετικές συνθήκες».
