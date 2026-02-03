Ο Λέκκας εξηγεί γιατί έγινε κατολίσθηση στη Ιονία Οδό, ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης της κυκλοφορίας

«Το θετικό είναι ότι δεν επηρεάστηκε το οδόστρωμα πράγμα που σημαίνει ότι το υπόβαθρό του είναι σταθερό και έχουν πειραχτεί μόνο οι πλαγιές» είπε ο κ. Λέκκας