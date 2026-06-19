Πεπεισμένοι ότι ο Ιταλός καθάρισε τον χώρο για να εξαφανίσει τα ίχνη του διπλού φονικού στο Αίγιο είναι οι αστυνομικοί

Οι ερευνητές θεωρούν ότι μετά τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της καθάρισε το σπίτι και επιχείρησε να σβήσει κάθε αποδεικτικό στοιχείο, ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες