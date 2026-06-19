H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Jobslink: Η πρωτοποριακή ελληνική πλατφόρμα για άτομα με Άσπεργκερ συμπλήρωσε 4 χρόνια λειτουργίας
Jobslink: Η πρωτοποριακή ελληνική πλατφόρμα για άτομα με Άσπεργκερ συμπλήρωσε 4 χρόνια λειτουργίας
Με τη χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης - Καινοτομία και ουσιαστική κοινωνική προσφορά για την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων στο φάσμα του αυτισμού
Η συμπλήρωση 4 ετών επιτυχούς λειτουργίας για την πρωτοποριακή, ενδεχομένως ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο, πλατφόρμα Jobslink εορτάστηκε την Πέμπτη με μια εκδήλωση-μίνι συνέδριο.
Η Jobslink αναλαμβάνει, εντελώς δωρεάν, να εντάξει στην αγορά εργασίας ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο Άσπεργκερ ή, ευρύτερα, κατατάσσονται στο λεγόμενο «φάσμα του αυτισμού». Η μεθοδολογία που εφαρμόζει η Jobslink είναι εντελώς πρωτότυπη, καθώς δεν υπάρχει ακριβής αντιστοίχισή της με οποιαδήποτε παρόμοια πρωτοβουλία έχει αναπτυχθεί, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Επιγραμματικά, η Jobslink δέχεται αιτήσεις για εύρεση εργασίας από άτομα με Άσπεργκερ, συνθέτει ένα αναλυτικό προφίλ των δεξιοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων καθενός και καθεμίας από τους ενδιαφερόμενους και, ακολούθως, αναθέτει την κάθε περίπτωση σε έναν «μέντορα».
Ο μέντωρ -επιστήμονες ψυχολόγοι- προετοιμάζουν τον υποψήφιο εργαζόμενο για τα στάδια που θα επακολουθήσουν, δηλαδή τη συνέντευξη με τον ενδεχόμενο εργοδότη, την προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον εάν και εφόσον υπάρξει πρόσληψη, καθώς και την υποστήριξη στην πορεία της απασχόλησης.
Όπως επισήμαναν στις παρουσιάσεις τους οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας -η κα Μαρία Ηλιοπούλου, πρόεδρος του Ελ.σ.σ.Α. (Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger) και ο κ. Γιώργος Ναθαναήλ, υπεύθυνος της πλατφόρμας- στα 4 χρόνια λειτουργίας του έως σήμερα, το πρόγραμμα Jobslink έχει περισσότερους από 500 εγγεγραμμένους υποψηφίους εργαζόμενους και έχει συμβάλει στην αποκατάσταση 50 εξ αυτών, σε θέσεις απασχόλησης φιλικές προς τον αυτισμό.
Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά στοιχεία σχετικά με την Jobslink, είναι ότι το μορφωτικό προφίλ των εγγεγραμμένων υποψηφίων για εύρεση εργασίας, κατά 73% (ή πάνω από 7 στους 10) είναι απόφοιτοι ΑΕΙ. Και, επίσης, το 69% γνωρίζει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
Όπως θα ήταν αναμενόμενο, οι επιχειρήσεις, στον πραγματικό επαγγελματικό στίβο καθαυτόν, δεν ήταν απαραιτήτως έτοιμες, στην πλειονότητά τους τουλάχιστον, να εντάξουν στο δυναμικό τους άτομα εκτός της νευροτυπικής ψυχοπνευματικής κατηγορίας -αλλιώς του μέσου όρου των ανθρώπων, όσων δεν έχουν διαγνωστεί, επισήμως τουλάχιστον, με μια διαταραχή όπως το Σύνδρομο Αυτισμού Υψηλής Λειτουργικότητας, όπως χαρακτηρίζεται το Άσπεργκερ.
Οπότε, το καθήκον που αναλαμβάνει να εκπληρώσει η Jobslink είναι διφυές: Κατά το ένα σκέλος προετοιμάζει και υποστηρίζει τον υποψήφιο εργαζόμενο, κατά το άλλο σκέλος φροντίζει να ενημερώσει τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων για το τι ακριβώς σημαίνει, τι προϋποθέτει και τι συνεπάγεται η συνεργασία με ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού. Κατ' αυτό τον τρόπο, η Jobslink λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα σε δύο πλευρές, οι οποίες ανακαλύπτουν η μία την άλλη, διαπιστώνουν ότι, εκτός από αλληλεξάρτηση μπορεί να υπάρξει και αμοιβαία ωφέλεια και, εν τέλει, γκρεμίζουν αμφοτεροπλεύρως τα γνωστά στερεότυπα. Όχι μόνο για τον αυτισμό, το σύνδρομο Asperger κ.λπ., αλλά και την εγκόλπωση της διαφορετικότητας στην ελληνική κοινωνία γενικότερα.
Η Jobslink αναλαμβάνει, εντελώς δωρεάν, να εντάξει στην αγορά εργασίας ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο Άσπεργκερ ή, ευρύτερα, κατατάσσονται στο λεγόμενο «φάσμα του αυτισμού». Η μεθοδολογία που εφαρμόζει η Jobslink είναι εντελώς πρωτότυπη, καθώς δεν υπάρχει ακριβής αντιστοίχισή της με οποιαδήποτε παρόμοια πρωτοβουλία έχει αναπτυχθεί, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Επιγραμματικά, η Jobslink δέχεται αιτήσεις για εύρεση εργασίας από άτομα με Άσπεργκερ, συνθέτει ένα αναλυτικό προφίλ των δεξιοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων καθενός και καθεμίας από τους ενδιαφερόμενους και, ακολούθως, αναθέτει την κάθε περίπτωση σε έναν «μέντορα».
Ο μέντωρ -επιστήμονες ψυχολόγοι- προετοιμάζουν τον υποψήφιο εργαζόμενο για τα στάδια που θα επακολουθήσουν, δηλαδή τη συνέντευξη με τον ενδεχόμενο εργοδότη, την προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον εάν και εφόσον υπάρξει πρόσληψη, καθώς και την υποστήριξη στην πορεία της απασχόλησης.
Όπως επισήμαναν στις παρουσιάσεις τους οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας -η κα Μαρία Ηλιοπούλου, πρόεδρος του Ελ.σ.σ.Α. (Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger) και ο κ. Γιώργος Ναθαναήλ, υπεύθυνος της πλατφόρμας- στα 4 χρόνια λειτουργίας του έως σήμερα, το πρόγραμμα Jobslink έχει περισσότερους από 500 εγγεγραμμένους υποψηφίους εργαζόμενους και έχει συμβάλει στην αποκατάσταση 50 εξ αυτών, σε θέσεις απασχόλησης φιλικές προς τον αυτισμό.
Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά στοιχεία σχετικά με την Jobslink, είναι ότι το μορφωτικό προφίλ των εγγεγραμμένων υποψηφίων για εύρεση εργασίας, κατά 73% (ή πάνω από 7 στους 10) είναι απόφοιτοι ΑΕΙ. Και, επίσης, το 69% γνωρίζει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
Όπως θα ήταν αναμενόμενο, οι επιχειρήσεις, στον πραγματικό επαγγελματικό στίβο καθαυτόν, δεν ήταν απαραιτήτως έτοιμες, στην πλειονότητά τους τουλάχιστον, να εντάξουν στο δυναμικό τους άτομα εκτός της νευροτυπικής ψυχοπνευματικής κατηγορίας -αλλιώς του μέσου όρου των ανθρώπων, όσων δεν έχουν διαγνωστεί, επισήμως τουλάχιστον, με μια διαταραχή όπως το Σύνδρομο Αυτισμού Υψηλής Λειτουργικότητας, όπως χαρακτηρίζεται το Άσπεργκερ.
Οπότε, το καθήκον που αναλαμβάνει να εκπληρώσει η Jobslink είναι διφυές: Κατά το ένα σκέλος προετοιμάζει και υποστηρίζει τον υποψήφιο εργαζόμενο, κατά το άλλο σκέλος φροντίζει να ενημερώσει τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων για το τι ακριβώς σημαίνει, τι προϋποθέτει και τι συνεπάγεται η συνεργασία με ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού. Κατ' αυτό τον τρόπο, η Jobslink λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα σε δύο πλευρές, οι οποίες ανακαλύπτουν η μία την άλλη, διαπιστώνουν ότι, εκτός από αλληλεξάρτηση μπορεί να υπάρξει και αμοιβαία ωφέλεια και, εν τέλει, γκρεμίζουν αμφοτεροπλεύρως τα γνωστά στερεότυπα. Όχι μόνο για τον αυτισμό, το σύνδρομο Asperger κ.λπ., αλλά και την εγκόλπωση της διαφορετικότητας στην ελληνική κοινωνία γενικότερα.
Η εκδήλωση για τα 4α γενέθλια της Jobslink φιλοξενήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 18 Ιουνίου σε αίθουσα εκδηλώσεων, στο νεοκλασικό μέγαρο του Κεφαλαρίου όπου εδρεύει ο μέγας χορηγός της πλατφόρμας, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. Οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν -και, όσοι δεν είχαν πρότερη γνώση για τη συγκεκριμένη δράση- να εκπλαγούν, τόσο από την επιστημονική αρτιότητα της προσέγγισης, όσο και από το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των ατόμων που έχουν ήδη ενταχθεί στην αγορά εργασίας χάρη στην Jobslink.
Εκτός από τους υπευθύνους, τους ειδικούς, τους μέντορες κ.λπ. στην εκδήλωση για τα 4 χρόνια λειτουργίας της Jobslink μίλησαν εργοδότες και, κυρίως, οι ωφελούμενοι του προγράμματος. Οι μαρτυρίες όλων τους, εκτός από συγκινητικές, ήταν πραγματικά συγκλονιστικές. Διότι, καταθέτοντας την προσωπική ιστορία, το πώς άφησαν πίσω την απομόνωση, τον δισταγμό και διέβησαν το κρίσιμο κατώφλι της αληθινής αγοράς εργασίας, αποτελούν αδιάσειστη επιβεβαίωση ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν δίοδοι συμπερίληψης -ότι άτομα που πιστεύουν πως διαφέρουν υπερβολικά από το κυρίαρχο ρεύμα δεν έχουν μόνο την επιλογή του περιθωρίου. Αλλά ότι δικαιούνται να προσδοκούν, βάσιμα πλέον χάρη σε πρωτοβουλίες όπως η Jobslink ότι ο περίγυρος αρχίζει να προσαρμόζεται στις δικές τους ιδιαιτερότητες, αντί να απαιτεί μόνο το αντίθετο.
Εκτός από τους υπευθύνους, τους ειδικούς, τους μέντορες κ.λπ. στην εκδήλωση για τα 4 χρόνια λειτουργίας της Jobslink μίλησαν εργοδότες και, κυρίως, οι ωφελούμενοι του προγράμματος. Οι μαρτυρίες όλων τους, εκτός από συγκινητικές, ήταν πραγματικά συγκλονιστικές. Διότι, καταθέτοντας την προσωπική ιστορία, το πώς άφησαν πίσω την απομόνωση, τον δισταγμό και διέβησαν το κρίσιμο κατώφλι της αληθινής αγοράς εργασίας, αποτελούν αδιάσειστη επιβεβαίωση ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν δίοδοι συμπερίληψης -ότι άτομα που πιστεύουν πως διαφέρουν υπερβολικά από το κυρίαρχο ρεύμα δεν έχουν μόνο την επιλογή του περιθωρίου. Αλλά ότι δικαιούνται να προσδοκούν, βάσιμα πλέον χάρη σε πρωτοβουλίες όπως η Jobslink ότι ο περίγυρος αρχίζει να προσαρμόζεται στις δικές τους ιδιαιτερότητες, αντί να απαιτεί μόνο το αντίθετο.
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