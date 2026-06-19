H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Ηλιοφάνεια, ισχυρά μελτέμια και νέα άνοδος της θερμοκρασίας, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Ηλιοφάνεια, ισχυρά μελτέμια και νέα άνοδος της θερμοκρασίας, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Ζέστη στις περισσότερες περιοχές με τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά - Ανεβαίνει η θερμοκρασία από Κυριακή
Με ζέστη και ενισχυμένα μελτέμια θα κλείσει η εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.
Παρότι οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα λειτουργήσουν ανασταλτικά στο κύμα καύσωνα που θα πλήξει τη δυτική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, η παρουσία τους στη χώρα μας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.
Παράλληλα, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Μόνο τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις ορεινές περιοχές.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στο Ιόνιο και την Κρήτη θα κυμανθεί από 31 έως 32 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, αναμένονται λίγες τοπικές βροχές. Σχεδόν άπνοια θα επικρατήσει στον Θερμαϊκό, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
Το Σάββατο θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς στα δυτικά, ενώ τα μελτέμια θα διατηρηθούν ενισχυμένα στο Αιγαίο.
Από την Κυριακή περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.
Παρότι οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα λειτουργήσουν ανασταλτικά στο κύμα καύσωνα που θα πλήξει τη δυτική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, η παρουσία τους στη χώρα μας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.
Παράλληλα, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Μόνο τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις ορεινές περιοχές.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στο Ιόνιο και την Κρήτη θα κυμανθεί από 31 έως 32 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, αναμένονται λίγες τοπικές βροχές. Σχεδόν άπνοια θα επικρατήσει στον Θερμαϊκό, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
Το Σάββατο θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς στα δυτικά, ενώ τα μελτέμια θα διατηρηθούν ενισχυμένα στο Αιγαίο.
Από την Κυριακή περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.
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