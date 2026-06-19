Ηλιοφάνεια, ισχυρά μελτέμια και νέα άνοδος της θερμοκρασίας, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Γιώργος Τσατραφύλλιας Ζέστη

Ηλιοφάνεια, ισχυρά μελτέμια και νέα άνοδος της θερμοκρασίας, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Ζέστη στις περισσότερες περιοχές με τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά - Ανεβαίνει η θερμοκρασία από  Κυριακή

Ηλιοφάνεια, ισχυρά μελτέμια και νέα άνοδος της θερμοκρασίας, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Με ζέστη και ενισχυμένα μελτέμια θα κλείσει η εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.
Παρότι οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα λειτουργήσουν ανασταλτικά στο κύμα καύσωνα που θα πλήξει τη δυτική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, η παρουσία τους στη χώρα μας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

☀️ Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

Παράλληλα, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Μόνο τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις ορεινές περιοχές.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στο Ιόνιο και την Κρήτη θα κυμανθεί από 31 έως 32 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Κλείσιμο
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, αναμένονται λίγες τοπικές βροχές. Σχεδόν άπνοια θα επικρατήσει στον Θερμαϊκό, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς στα δυτικά, ενώ τα μελτέμια θα διατηρηθούν ενισχυμένα στο Αιγαίο.

Από την Κυριακή περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.


Thema Insights

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης. 

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης