Στα γερμανικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων στις Πανελλαδικές

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου - Στις 29 Μαΐου η ανακοίνωση των βαθμολογιών





Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων οδεύουν σύντομα προς την ολοκλήρωσή τους και αφορούν χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που στοχεύουν σε τμήματα όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, οι σχολές Ξένων Γλωσσών, τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και άλλες πανεπιστημιακές κατευθύνσεις με ειδικές απαιτήσεις εισαγωγής.







Το πρόγραμμα των επόμενων Ειδικών Μαθημάτων έχει ως ακολούθως:



Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία



Δευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία







Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά



Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά



Κλείσιμο



Οδηγίες του υπουργείου Παιδείας Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει στους υποψηφίους ότι η προσέλευσή τους στα εξεταστικά κέντρα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 08:00 για όλα τα μαθήματα που ξεκινούν στις 08:30.



Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών εντός των εξεταστικών αιθουσών.



Πόσο διαρκούν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Η διάρκεια εξέτασης διαφέρει ανά αντικείμενο:



Με το μάθημα των γερμανικών συνεχίζονται σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ειδικά Μαθήματα Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων οδεύουν σύντομα προς την ολοκλήρωσή τους και αφορούν χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που στοχεύουν σε τμήματα όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, οι σχολές Ξένων Γλωσσών, τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και άλλες πανεπιστημιακές κατευθύνσεις με ειδικές απαιτήσεις εισαγωγής.Σημερινή δοκιμασία είναι τα Γερμανικά και διαδέχεται το διήμερο που προηγήθηκαν οι εξετάσεις στο Σχέδιο – Ελεύθερο και Γραμμικό.Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και ΑρμονίαΔευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και ΕρμηνείαΤρίτη 23 Ιουνίου: ΓαλλικάΤετάρτη 24 Ιουνίου: ΙταλικάΠέμπτη 25 Ιουνίου: ΙσπανικάΟι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου, σηματοδοτώντας το τέλος μίας μακράς εξεταστικής περιόδου για τους υποψηφίους.Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει στους υποψηφίους ότι η προσέλευσή τους στα εξεταστικά κέντρα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 08:00 για όλα τα μαθήματα που ξεκινούν στις 08:30.Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών εντός των εξεταστικών αιθουσών.Η διάρκεια εξέτασης διαφέρει ανά αντικείμενο:

Ξένες Γλώσσες: 3 ώρες



Ελεύθερο Σχέδιο: 6 ώρες



Γραμμικό Σχέδιο: 6 ώρες



Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: 3 ώρες και 30 λεπτά



Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο



Παράλληλα οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).



Η διαδικασία, η οποία ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου, θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου και περιλαμβάνει την αξιολόγηση των υποψηφίων σε συγκεκριμένα αγωνίσματα, τα αποτελέσματα των οποίων συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση των τελικών μορίων εισαγωγής.



Αναμονή για τις βαθμολογίες Καθώς οι Πανελλαδικές Εξετάσεις εισέρχονται στην τελική τους φάση, η προσοχή χιλιάδων υποψηφίων στρέφεται πλέον στη συνέχεια, στην ανακοίνωση των βαθμολογικών τους επιδόσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 29 Μαΐου, σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.