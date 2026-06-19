H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Πειραιά και Αττική Οδό - Ποιους δρόμους πρέπει να αποφύγετε
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Πειραιά και Αττική Οδό - Ποιους δρόμους πρέπει να αποφύγετε
UPD:
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου, με τον Κηφισό να καταγράφει τα μεγαλύτερα προβλήματα και τις καθυστερήσεις να είναι σημαντικές για τους οδηγούς.
Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που βρίσκονται στην παραλιακή προς Πειραιά, καθώς τα κυκλοφοριακά προβλήματα αρχίζουν από το ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου στο Π. Φάληρο και τελειώνουν στην πλατεία Ιπποδαμείας.
Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται, επίσης, στην άνοδο της Λ. Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό και στη Λ. Σχιστού προς Σκαραμαγκά.
Καθυστερήσεις καταγράφονται ακόμη στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και καθόδου, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στο Χαλάνδρι και την Αγία Παρασκευή. Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών προς Σκαραμαγκά, αλλά και σε τμήματα της παραλιακής λεωφόρου στον Πειραιά.
Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που βρίσκονται στην παραλιακή προς Πειραιά, καθώς τα κυκλοφοριακά προβλήματα αρχίζουν από το ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου στο Π. Φάληρο και τελειώνουν στην πλατεία Ιπποδαμείας.
Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται, επίσης, στην άνοδο της Λ. Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό και στη Λ. Σχιστού προς Σκαραμαγκά.
Καθυστερήσεις καταγράφονται ακόμη στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και καθόδου, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στο Χαλάνδρι και την Αγία Παρασκευή. Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών προς Σκαραμαγκά, αλλά και σε τμήματα της παραλιακής λεωφόρου στον Πειραιά.
Καθυστερήσεις και στην Αττική ΟδόΣτην Αττική Οδό καταγράφονται επίσης καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 19, 2026
15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/6W8SjL1G5i
UPD:
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