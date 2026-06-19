Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Πειραιά και Αττική Οδό - Ποιους δρόμους πρέπει να αποφύγετε
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Κηφισού Αττική Οδός

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Πειραιά και Αττική Οδό - Ποιους δρόμους πρέπει να αποφύγετε

Δείτε live την πορεία της κίνησης

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Πειραιά και Αττική Οδό - Ποιους δρόμους πρέπει να αποφύγετε
UPD:
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου, με τον Κηφισό να καταγράφει τα μεγαλύτερα προβλήματα και τις καθυστερήσεις να είναι σημαντικές για τους οδηγούς.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που βρίσκονται στην παραλιακή προς Πειραιά, καθώς τα κυκλοφοριακά προβλήματα αρχίζουν από το ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου στο Π. Φάληρο και τελειώνουν στην πλατεία Ιπποδαμείας. 

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Πειραιά και Αττική Οδό - Ποιους δρόμους πρέπει να αποφύγετε


Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται, επίσης, στην άνοδο της Λ. Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό και στη Λ. Σχιστού προς Σκαραμαγκά.



Καθυστερήσεις καταγράφονται ακόμη στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και καθόδου, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στο Χαλάνδρι και την Αγία Παρασκευή. Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών προς Σκαραμαγκά, αλλά και σε τμήματα της παραλιακής λεωφόρου στον Πειραιά.

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Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό καταγράφονται επίσης καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. 

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