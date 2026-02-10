Μπετονιέρα ξέφυγε από τον δρόμο και κατέληξε σε χωράφι στο Ρέθυμνο
Μπετονιέρα ξέφυγε από τον δρόμο και κατέληξε σε χωράφι στο Ρέθυμνο

Το όχημα φαίνεται να κύλησε επειδή λύθηκε το χειρόφρενο και κατέληξε στο χωράφι - Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός

Μπετονιέρα ξέφυγε από τον δρόμο και κατέληξε σε χωράφι στο Ρέθυμνο
Απρόοπτο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον ΒΟΑΚ, στο Ρέθυμνο, όταν μπετονιέρα βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε σε χωράφι στο ύψος των Αχλάδων.
Μπετονιέρα ξέφυγε από τον δρόμο και κατέληξε σε χωράφι στο Ρέθυμνο

Στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί επέμβαση, καθώς δεν υπήρξε εγκλωβισμός. 

Μπετονιέρα ξέφυγε από τον δρόμο και κατέληξε σε χωράφι στο Ρέθυμνο

Σύμφωνα με το patris.gr, ο οδηγός είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου επειδή αντιλήφθηκε κάποιο πρόβλημα και κατέβηκε για να ελέγξει το όχημα. Την ώρα εκείνη, η μπετονιέρα φαίνεται να κύλησε, πιθανότατα επειδή λύθηκε το χειρόφρενο, και κατέληξε στο χωράφι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
Μπετονιέρα ξέφυγε από τον δρόμο και κατέληξε σε χωράφι στο Ρέθυμνο
Άνδρες της Τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Μπετονιέρα ξέφυγε από τον δρόμο και κατέληξε σε χωράφι στο Ρέθυμνο
