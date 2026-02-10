To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Μπετονιέρα ξέφυγε από τον δρόμο και κατέληξε σε χωράφι στο Ρέθυμνο
Το όχημα φαίνεται να κύλησε επειδή λύθηκε το χειρόφρενο και κατέληξε στο χωράφι - Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός
Απρόοπτο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον ΒΟΑΚ, στο Ρέθυμνο, όταν μπετονιέρα βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε σε χωράφι στο ύψος των Αχλάδων.
Στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί επέμβαση, καθώς δεν υπήρξε εγκλωβισμός.
Σύμφωνα με το patris.gr, ο οδηγός είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου επειδή αντιλήφθηκε κάποιο πρόβλημα και κατέβηκε για να ελέγξει το όχημα. Την ώρα εκείνη, η μπετονιέρα φαίνεται να κύλησε, πιθανότατα επειδή λύθηκε το χειρόφρενο, και κατέληξε στο χωράφι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
Άνδρες της Τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
