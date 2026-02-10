To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
ΑΣΕΠ 17ΓΔ/2025: Δείτε τα αποτελέσματα για τις 24 προσλήψεις στο υπουργείο Τουρισμού
Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής για οριζόντια θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης στο Υπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο της προκήρυξης 17ΓΔ/2025.
Ειδικότερα, το 1ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (1ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.) ολοκλήρωσε την αξιολόγηση και προχώρησε στην επιλογή για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (Α14), η οποία εντάσσεται στην Ομάδα Α΄.
Η θέση αποτελεί μία από τις 24 οριζόντιες θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης που προβλέπει η συγκεκριμένη προκήρυξη για τα υπουργεία.
Η διαδικασία υλοποιήθηκε σε εφαρμογή των άρθρων 84 έως 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύουν, διασφαλίζοντας την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη θεσμική συνέχεια στη δημόσια διοίκηση.
Παράλληλα, η ολοκλήρωση της επιλογής ενισχύει τη διοικητική λειτουργία του Υπουργείου Τουρισμού σε έναν τομέα με κομβικό ρόλο για την εθνική οικονομία.
