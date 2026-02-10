To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ ΠΠ εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού
Η οβίδα εντοπίστηκε σε βάθος 11,5 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού, στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα
Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε, χθες το πρωί, στον βυθό του 6ου προβλήτα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, η οβίδα εντοπίστηκε σε βάθος 11,5 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού, στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.
