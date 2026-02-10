Έντονη χαλαζόπτωση και πλημμύρες στη Χίο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έντονη χαλαζόπτωση και πλημμύρες στη Χίο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Έντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Βροντάδου στη Χίο.

Το χαλάζι είχε μέγεθος ρεβυθιού και έπεφτε με μεγάλη ορμή, προκαλώντας ολική καταστροφή σε εσπεριδοειδή και άλλες καλλιέργειες. Ακολούθησε έντονη βροχόπτωση με τους δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους.

Η Πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσε με δύο οχήματα κυρίως προληπτικά λόγω των πολλών νερών των χειμάρρων στην περιοχή Δασκαλόπετρας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Έντονη χαλαζόπτωση και πλημμυρικά φαινόμενα στον Βροντάδο

Πηγή: alithia.gr

