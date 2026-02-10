To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Έντονη χαλαζόπτωση και πλημμύρες στη Χίο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έντονη χαλαζόπτωση και πλημμύρες στη Χίο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το χαλάζι έπεσε με μεγάλη ορμή, προκαλώντας ολική καταστροφή σε εσπεριδοειδή και άλλες καλλιέργειες
Έντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Βροντάδου στη Χίο.
Το χαλάζι είχε μέγεθος ρεβυθιού και έπεφτε με μεγάλη ορμή, προκαλώντας ολική καταστροφή σε εσπεριδοειδή και άλλες καλλιέργειες. Ακολούθησε έντονη βροχόπτωση με τους δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους.
Η Πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσε με δύο οχήματα κυρίως προληπτικά λόγω των πολλών νερών των χειμάρρων στην περιοχή Δασκαλόπετρας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Πηγή: alithia.gr
Το χαλάζι είχε μέγεθος ρεβυθιού και έπεφτε με μεγάλη ορμή, προκαλώντας ολική καταστροφή σε εσπεριδοειδή και άλλες καλλιέργειες. Ακολούθησε έντονη βροχόπτωση με τους δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους.
Η Πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσε με δύο οχήματα κυρίως προληπτικά λόγω των πολλών νερών των χειμάρρων στην περιοχή Δασκαλόπετρας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Πηγή: alithia.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα