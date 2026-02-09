Ανατροπή τζιπ στου Παπάγου: Ελαφρά τραυματίας η οδηγός, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Παπάγου

Ανατροπή τζιπ στου Παπάγου: Ελαφρά τραυματίας η οδηγός, δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή ΙΧ στο Παπάγου

Ανατροπή τζιπ στου Παπάγου: Ελαφρά τραυματίας η οδηγός, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Με δυσκολία γίνεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων, λόγω τροχαίου.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία όχημα ανετράπη στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της οδού Κύπρου, στην περιοχή του Παπάγου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες  το όχημα «προσγειώθηκε» στα πλάγια, εγκλωβίζοντας την οδηγό υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα οι οποίοι απεγκλώβισαν τη γυναίκα, η οποία έφερε πολύ ελαφρά τραύματα. Προσωπικό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού μέριμνα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος (τύπου τζιπ).
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης