To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Ανατροπή τζιπ στου Παπάγου: Ελαφρά τραυματίας η οδηγός, δείτε βίντεο
Ανατροπή τζιπ στου Παπάγου: Ελαφρά τραυματίας η οδηγός, δείτε βίντεο
Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή ΙΧ στο Παπάγου
Με δυσκολία γίνεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων, λόγω τροχαίου.
Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία όχημα ανετράπη στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της οδού Κύπρου, στην περιοχή του Παπάγου.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες το όχημα «προσγειώθηκε» στα πλάγια, εγκλωβίζοντας την οδηγό υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα οι οποίοι απεγκλώβισαν τη γυναίκα, η οποία έφερε πολύ ελαφρά τραύματα. Προσωπικό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού μέριμνα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος (τύπου τζιπ).
Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία όχημα ανετράπη στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της οδού Κύπρου, στην περιοχή του Παπάγου.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες το όχημα «προσγειώθηκε» στα πλάγια, εγκλωβίζοντας την οδηγό υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα οι οποίοι απεγκλώβισαν τη γυναίκα, η οποία έφερε πολύ ελαφρά τραύματα. Προσωπικό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού μέριμνα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος (τύπου τζιπ).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα