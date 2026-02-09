Το εμβληματικό Jet d’Eau της Γενεύης στα γαλανόλευκα για την παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας
Το εμβληματικό Jet d’Eau της Γενεύης στα γαλανόλευκα για την παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας
Η δράση γίνεται με πρωτοβουλία του γενικού προξενείου και τη στήριξη των αρχών της Γενεύης
Το εμβληματικό σιντριβάνι Jet d’Eau της Γενεύης (πίδακας νερού) θα φωταγωγηθεί στα γαλανόλευκα με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας.
Η δράση γίνεται με πρωτοβουλία του γενικού προξενείου και τη στήριξη των αρχών της Γενεύης. Πρόκειται για μια συμβολική στιγμή που τιμά τη γλώσσα που γέννησε λέξεις, ιδέες και αξίες παγκόσμιες με παρουσία 40 αιώνων, όπως αναφέρει το προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη.
Το προξενείο τους καλεί όλους να παρακολουθήσουν το Jet d’Eau στα γαλανόλευκα «για να γιορτάσουμε τη δύναμη και τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας».
Δείτε ζωντανά εδώ
Η δράση γίνεται με πρωτοβουλία του γενικού προξενείου και τη στήριξη των αρχών της Γενεύης. Πρόκειται για μια συμβολική στιγμή που τιμά τη γλώσσα που γέννησε λέξεις, ιδέες και αξίες παγκόσμιες με παρουσία 40 αιώνων, όπως αναφέρει το προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη.
Το προξενείο τους καλεί όλους να παρακολουθήσουν το Jet d’Eau στα γαλανόλευκα «για να γιορτάσουμε τη δύναμη και τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας».
Δείτε ζωντανά εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα