Εξαρθρώθηκε συμμορία που είχε ξαφρίσει την Αιγιαλεία: Εξιχνιάστηκαν 17 κλοπές, στα 74.000 ευρώ η λεία των δραστών
Έκλεβαν μέχρι και πινακίδες από αυτοκίνητα
Εξιχνιάστηκαν, μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, 17 κλοπές σε οικίες και τρεις κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων, που διαπράχθηκαν στην Αιγιαλεία.
Για την υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διακεκριμένες κλοπές και πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος ενεργώντας από κοινού με άγνωστους συνεργούς του από την 01-11-2025 έως τις 28-12-2025 διέπραξαν δεκαεπτά κλοπές (δέκα τετελεσμένες – επτά απόπειρες), σε οικίες σε περιοχές της Αιγιαλείας και σε περιοχή της Κορινθίας, αφαιρώντας κοσμήματα, κάμερα ασφαλείας, ηλεκτρονικές συσκευές, το συνολικό χρηματικό ποσό των 12.100 ευρώ και 500 δολάρια Αυστραλίας.
Επιπλέον, ο κατηγορούμενος με τους συνεργούς του αφαίρεσαν από τρία σταθμευμένα οχήματα, τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις αστυνομικές αρχές τοποθέτησαν κλεμμένη πινακίδα κυκλοφορίας σε όχημα που χρησιμοποιούσαν ως μέσο τέλεσης κλοπών.
Η εξιχνίαση των υποθέσεων των κλοπών και η ταυτοποίηση του κατηγορούμενου είναι αποτέλεσμα της ενδελεχούς έρευνας και της ανάλυσης του τρόπου δράσης των μελών της συμμορίας (modus operandi) από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.
Πάνω από τα 74.000 ευρώ η λεία τουςΕπισημαίνεται ότι στις 29-01-2026 αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ της Άμεσης Δράσης Αττικής εντόπισαν σταθμευμένο σε περιοχή της Αττικής έτερο όχημα ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, το οποίο κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης κλοπών. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι από την διάπραξη των κλοπών, υπερβαίνει τις 74.000 ευρώ.
