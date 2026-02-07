Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα το βράδυ της Παρασκευής
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Πικέρμι πεζός Μοτοσικλέτα Νοσοκομείο Γεννηματάς

Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα το βράδυ της Παρασκευής

Ο πεζός είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου κατέληξε – Υπό διερεύνηση οι συνθήκες του δυστυχήματος

Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα το βράδυ της Παρασκευής
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τραγική κατάληξη είχε ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα το βράδυ της Παρασκευής στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο Πικέρμι. Ο πεζός είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε σημείο της λεωφόρου που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα μετά τη διασταύρωση της Μαραθώνος με την οδό Πικερμίου. Σοβαρά τραυματίας είναι και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος νοσηλεύεται.

Άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Η Τροχαία έχει ξεκινήσει προανάκριση και συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη το δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης