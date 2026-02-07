Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα το βράδυ της Παρασκευής
Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα το βράδυ της Παρασκευής
Ο πεζός είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου κατέληξε – Υπό διερεύνηση οι συνθήκες του δυστυχήματος
Τραγική κατάληξη είχε ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα το βράδυ της Παρασκευής στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο Πικέρμι. Ο πεζός είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε σε σημείο της λεωφόρου που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα μετά τη διασταύρωση της Μαραθώνος με την οδό Πικερμίου. Σοβαρά τραυματίας είναι και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος νοσηλεύεται.
Άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Η Τροχαία έχει ξεκινήσει προανάκριση και συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη το δυστύχημα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών.
