Μηχανή παρέσυρε πεζό στη Λεωφόρο Μαραθώνος: Δύο σοβαρά τραυματίες
Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της οδού Πικερμίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνας στην περιοχή της Ραφήνας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (6/2) στη Λεωφόρο Μαραθώνος, που είχε σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες, μηχανή παρέσυρε πεζό στο ύψος της οδού Πικερμίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνας στην περιοχή της Ραφήνας.
Ο οδηγός της μηχανής και ο πεζός μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.
