Δείτε φωτογραφίες από τις δοκιμές της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας Belharra «Νέαρχος»
Οι δοκιμές στη φρεγάτα «Νέαρχος» προχωρούν, έως τώρα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης
Φωτογραφίες από τις θαλάσσιες δοκιμές (sea trials) της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας Belharra, «Νέαρχος» (F-602), έδωσε στη δημοσιότητα η γαλλική κατασκευάστρια εταιρεία Naval Group.
Οι δοκιμές πραγματοποιούνται στο Λοριάν της βορειοδυτικής Γαλλίας και σε αυτή τη φάση δοκιμάζονται τα συστήματα που αφορούν κυρίως στην πρόωση και την ασφάλεια του πλοίου σε πραγματικές συνθήκες ενώ τεστάρονται και οι κύριοι αισθητήρες της φρεγάτας.
Οι δοκιμές στη φρεγάτα «Νέαρχος» προχωρούν, έως τώρα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Η παράδοσή της αναμένεται να γίνει τον τον Οκτώβριο του 2026.
Θα ακολουθήσει η FDI HN «Φορμίων» (F-603) η οποία εκτιμάται ότι θα παραδοθεί τον Απρίλιο του 2027 και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την παράδοση και τέταρτης φρεγάτας «Θεμιστοκλής».
Όλα τα πλοία αναμένεται να φτάσουν στο τελικό επίπεδο διαμόρφωσης (Standard 2++) με αυξημένες δυνατότητες, σταδιακά έως το 2029-2030.
04.02.2026: FDI Nearchos starts her first sea trials in Lorient, France.#KeepingUpThePace pic.twitter.com/angqXh0AAf— Naval Group (@navalgroup) February 6, 2026
