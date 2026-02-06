Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Πτολεμαΐδα: Προσποιήθηκε τον πατέρα μαθητή και έκλεψε το πορτοφόλι καθηγητή, ακολούθησε… κυνηγητό στο προαύλιο
Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (3/2) σε γυμνάσιο της Πτολεμαΐδα, προκαλώντας αναστάτωση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, άγνωστος άνδρας προσποιήθηκε τον πατέρα μαθητή που επιθυμούσε να εγγράψει το παιδί του στο σχολείο. Με αυτή την πρόφαση κατάφερε να εισέλθει στα γραφεία των καθηγητών, όπου αφαίρεσε το πορτοφόλι του υποδιευθυντή από την τσάντα του.
Η κλοπή έγινε αντιληπτή άμεσα και ακολούθησε... κυνηγητό στο προαύλιο του σχολείου από εκπαιδευτικούς.
Κατά τη διαφυγή του, ο δράστης πέταξε το πορτοφόλι στο έδαφος και εξαφανίστηκε.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, η αντιδήμαρχος Παιδείας Πτολεμαΐδας, Κατερίνα Κάτσιου επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε ότι όλα έγιναν κατά την 7η διδακτική ώρα. Όπως είπε, ο άνδρας υποστήριξε ότι είναι βουλγαρικής καταγωγής και δήλωσε ότι δεν μιλούσε ελληνικά και ζήτησε να εγγράψει το παιδί του στα μέσα της σχολικής χρονιάς.
«Ο κόσμος σκαρφίζεται οτιδήποτε μπορεί για να εξαπατήσει τους άλλους», τόνισε χαρακτηριστικά.
Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
Για το συμβάν κατατέθηκε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία από τη διευθύντρια του σχολείου.
