Πτολεμαΐδα: Προσποιήθηκε τον πατέρα μαθητή και έκλεψε το πορτοφόλι καθηγητή, ακολούθησε… κυνηγητό στο προαύλιο
ΕΛΛΑΔΑ
Πτολεμαΐδα σχολείο

Πτολεμαΐδα: Προσποιήθηκε τον πατέρα μαθητή και έκλεψε το πορτοφόλι καθηγητή, ακολούθησε… κυνηγητό στο προαύλιο

Πτολεμαΐδα: Προσποιήθηκε τον πατέρα μαθητή και έκλεψε το πορτοφόλι καθηγητή, ακολούθησε… κυνηγητό στο προαύλιο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (3/2) σε γυμνάσιο της Πτολεμαΐδα, προκαλώντας αναστάτωση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, άγνωστος άνδρας προσποιήθηκε τον πατέρα μαθητή που επιθυμούσε να εγγράψει το παιδί του στο σχολείο. Με αυτή την πρόφαση κατάφερε να εισέλθει στα γραφεία των καθηγητών, όπου αφαίρεσε το πορτοφόλι του υποδιευθυντή από την τσάντα του.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή άμεσα και ακολούθησε... κυνηγητό στο προαύλιο του σχολείου από εκπαιδευτικούς.

Κατά τη διαφυγή του, ο δράστης πέταξε το πορτοφόλι στο έδαφος και εξαφανίστηκε.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg7raz3xeoep)

«Δήλωσε ότι δεν μιλούσε ελληνικά»

Για το συμβάν κατατέθηκε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία από τη διευθύντρια του σχολείου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η αντιδήμαρχος Παιδείας Πτολεμαΐδας, Κατερίνα Κάτσιου επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε ότι όλα έγιναν κατά την 7η διδακτική ώρα. Όπως είπε, ο άνδρας υποστήριξε ότι είναι βουλγαρικής καταγωγής και δήλωσε ότι δεν μιλούσε ελληνικά και ζήτησε να εγγράψει το παιδί του στα μέσα της σχολικής χρονιάς.

Κλείσιμο
«Ο κόσμος σκαρφίζεται οτιδήποτε μπορεί για να εξαπατήσει τους άλλους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης