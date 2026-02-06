Κίνηση τώρα: Κλειστές δύο λωρίδες στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Αυλώνα από ανατροπή φορτηγού
Κίνηση τώρα: Κλειστές δύο λωρίδες στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Αυλώνα από ανατροπή φορτηγού

Έχουν κλείσει η δεξιά και μεσαία λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα

Κίνηση τώρα: Κλειστές δύο λωρίδες στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Αυλώνα από ανατροπή φορτηγού
Τροχαίο με ανατροπή φορτηγού με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε δύο λωρίδες σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του Αυλώνα.

Σύμφωνα με την τροχαία η ανατροπή του φορτηγού σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα της εθνικής οδού.

Κατά την ίδια πληροφόρηση έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη δεξιά και τη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

Κίνηση τώρα: Κλειστές δύο λωρίδες στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Αυλώνα από ανατροπή φορτηγού


 Το περιστατικό συνέβη στο 54χλμ. της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Αυλώνα, όταν μετά από τροχαίο ατύχημα ένα φορτηγό ανατράπηκε στη μέση του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματισμός από το συμβάν.

