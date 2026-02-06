Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Κίνηση τώρα: Κλειστές δύο λωρίδες στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Αυλώνα από ανατροπή φορτηγού
Κίνηση τώρα: Κλειστές δύο λωρίδες στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Αυλώνα από ανατροπή φορτηγού
Έχουν κλείσει η δεξιά και μεσαία λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα
UPD:
Τροχαίο με ανατροπή φορτηγού με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε δύο λωρίδες σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του Αυλώνα.
Σύμφωνα με την τροχαία η ανατροπή του φορτηγού σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα της εθνικής οδού.
Κατά την ίδια πληροφόρηση έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη δεξιά και τη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.
Το περιστατικό συνέβη στο 54χλμ. της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Αυλώνα, όταν μετά από τροχαίο ατύχημα ένα φορτηγό ανατράπηκε στη μέση του οδοστρώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματισμός από το συμβάν.
Σύμφωνα με την τροχαία η ανατροπή του φορτηγού σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα της εθνικής οδού.
Κατά την ίδια πληροφόρηση έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη δεξιά και τη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.
Το περιστατικό συνέβη στο 54χλμ. της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Αυλώνα, όταν μετά από τροχαίο ατύχημα ένα φορτηγό ανατράπηκε στη μέση του οδοστρώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματισμός από το συμβάν.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα