Φωτιά σε διπλοκατοικία στον Κολωνό, απεγκλωβίστηκαν τρεις, ο ένας από μπαλκόνι
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Κολωνός

Και οι τρεις που απεγκλωβίστηκαν μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο

Φωτιά σε διπλοκατοικία στον Κολωνό ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Οι 10 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με τέσσερα οχήματα απεγκλώβισαν συνολικά τρία άτομα.

Το ένα απεγκλωβίστηκε από μπαλκόνι με χρήση ειδικής σκάλας, μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε από το κλιμακοστάσιο ενώ ένας άνδρας απομακρύνθηκε από το ισόγειου του σπιτιού, από όπου, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά

Και οι τρεις που απεγκλωβίστηκαν μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο.

