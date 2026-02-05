Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ένας σοβαρά τραυματίας σε ανατροπή ΙΧ στην Αθηνών-Κορίνθου, δείτε βίντεο
Το ατύχημα συνέβη στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου
Ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά, όταν συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες συνθήκες ένα λεωφορείο και ένα ΙΧ στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.
Το ατύχημα συνέβη στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Το αυτοκίνητο με τον τραυματία ντεραπάρισε μετά τη σύγκρουση.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
Λόγω του ατυχήματος υπήρχε για ώρα μποτιλιάρισμα.
Δείτε live την κίνηση.
