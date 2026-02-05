Ένας σοβαρά τραυματίας σε ανατροπή ΙΧ στην Αθηνών-Κορίνθου, δείτε βίντεο
Ατύχημα Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου

Το ατύχημα συνέβη στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου

Φωτογραφίες: Πάνος Κουφαλέξης
Ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά, όταν συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες συνθήκες ένα λεωφορείο και ένα ΙΧ στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Το ατύχημα συνέβη στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Το αυτοκίνητο με τον τραυματία ντεραπάρισε μετά τη σύγκρουση.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

Ατύχημα στην Αθηνών - Κορίνθου


Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο του ατυχήματος

Λόγω του ατυχήματος υπήρχε για ώρα μποτιλιάρισμα.

Δείτε live την κίνηση.

Φωτογραφίες: Πάνος Κουφαλέξης

