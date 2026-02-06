Από την Αλεξανδρούπολη στην κορυφή του Ακονκάγκουα στην Αργεντινή, στα 6.962 μέτρα: Ο άθλος της Κικής Τσακαλδήμη, δείτε βίντεο

Οι δυσκολίες και οι δοκιμασίες που συνάντησε κατά τη διάρκεια της ανάβασης στην κορυφή του βουνού - «Η ελληνική σημαία χτυπιέται από τον αδυσώπητο άνεμο για λίγα δευτερόλεπτα στο ψηλότερο σημείο όλης της Αμερικής, στη μυθική οροσειρά των Άνδεων!!!», έγραψε η 47χρονη Κική