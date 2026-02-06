Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Από την Αλεξανδρούπολη στην κορυφή του Ακονκάγκουα στην Αργεντινή, στα 6.962 μέτρα: Ο άθλος της Κικής Τσακαλδήμη, δείτε βίντεο
Από την Αλεξανδρούπολη στην κορυφή του Ακονκάγκουα στην Αργεντινή, στα 6.962 μέτρα: Ο άθλος της Κικής Τσακαλδήμη, δείτε βίντεο
Οι δυσκολίες και οι δοκιμασίες που συνάντησε κατά τη διάρκεια της ανάβασης στην κορυφή του βουνού - «Η ελληνική σημαία χτυπιέται από τον αδυσώπητο άνεμο για λίγα δευτερόλεπτα στο ψηλότερο σημείο όλης της Αμερικής, στη μυθική οροσειρά των Άνδεων!!!», έγραψε η 47χρονη Κική
H 47χρονη Κική Τσακαλδήμη από την Αλεξανδρούπολη κατέκτησε πριν από λίγες ημέρες την κορυφή του όρους Ακονκάγκουα στις Άνδεις της Αργεντινής, στα 6.962 μέτρα.
Όπως αναφέρει η ίδια η ορειβάτισσα σε ανάρτησή της στο facebook για την ανάβαση στην κορυφή του βουνού «ήταν δύσκολο. Όχι, απλώς κουραστικό — δύσκολο με την έννοια που δοκιμάζει το μέσα σου».
Στις 25 Ιανουαρίου η Κική ξεκίνησε μαζί με τη δεκαμελή ομάδα της τη δύσκολη πορεία για την κορυφή. Βρισκόταν στα 6.000 μέτρα με το θερμόμετρο να δείχνει -20°C, ενώ ταυτόχρονα επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι. Το ταξίδι προοριζόταν να διαρκέσει δέκα ώρες.
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο καθιστούσαν τον στόχο τους εξαιρετικά δύσκολο με αρκετά μέλη της ομάδας να αναγκάζονται να επιστρέψουν, καθώς δεν αισθάνονταν καλά.
Η Κική έφτασε κοντά στο να τα παρατήσει, αλλά δεν τα έβαλε κάτω, βρήκε τη δύναμη μέσα της και συνέχισε την ανάβαση. «Είναι δυνατόν να σταματήσεις εδώ; Όχι. Η μόνη κατεύθυνση είναι προς τα πάνω. Δεν θα είμαι εγώ αυτή που θα παραιτηθεί. Αν είναι να σταματήσω, ας μου το επιβάλει το βουνό», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.
Μετά από λίγο έμειναν μόνο τρία άτομα και οι δύο οδηγοί. Αποφάσισαν να δοκιμάσουν να φτάσουν ως την κορυφή του βουνού με την προϋπόθεση ότι, όταν ένας εκ των οδηγών κρίνει πως πρέπει να γυρίσουν θα το πράξουν χωρίς αντίρρηση.
Όπως αναφέρει η ίδια η ορειβάτισσα σε ανάρτησή της στο facebook για την ανάβαση στην κορυφή του βουνού «ήταν δύσκολο. Όχι, απλώς κουραστικό — δύσκολο με την έννοια που δοκιμάζει το μέσα σου».
Στις 25 Ιανουαρίου η Κική ξεκίνησε μαζί με τη δεκαμελή ομάδα της τη δύσκολη πορεία για την κορυφή. Βρισκόταν στα 6.000 μέτρα με το θερμόμετρο να δείχνει -20°C, ενώ ταυτόχρονα επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι. Το ταξίδι προοριζόταν να διαρκέσει δέκα ώρες.
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο καθιστούσαν τον στόχο τους εξαιρετικά δύσκολο με αρκετά μέλη της ομάδας να αναγκάζονται να επιστρέψουν, καθώς δεν αισθάνονταν καλά.
Η Κική έφτασε κοντά στο να τα παρατήσει, αλλά δεν τα έβαλε κάτω, βρήκε τη δύναμη μέσα της και συνέχισε την ανάβαση. «Είναι δυνατόν να σταματήσεις εδώ; Όχι. Η μόνη κατεύθυνση είναι προς τα πάνω. Δεν θα είμαι εγώ αυτή που θα παραιτηθεί. Αν είναι να σταματήσω, ας μου το επιβάλει το βουνό», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.
Μετά από λίγο έμειναν μόνο τρία άτομα και οι δύο οδηγοί. Αποφάσισαν να δοκιμάσουν να φτάσουν ως την κορυφή του βουνού με την προϋπόθεση ότι, όταν ένας εκ των οδηγών κρίνει πως πρέπει να γυρίσουν θα το πράξουν χωρίς αντίρρηση.
Τρεις ώρες πριν από την κορυφή οι συνθήκες δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο, ελάχιστο οξυγόνο, κεραυνοί, ενώ η χιονοθύελλα έγινε πιο ισχυρή.
Ωστόσο, η Κική συνέχισε με μοναδικό στόχο την κορυφή. Πήρε θάρρος από φωνές χαράς ομάδων, που βρίσκονταν πιο μπροστά και είχαν ήδη κατακτήσει την κορυφή, και προχώρησε.
Λίγο αργότερα έφτασε επιτέλους στην κορυφή και αγκαλιά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σχημάτισαν μία «πολύχρωμη ογκώδης μπάλα κάτω από τις βαριές ορειβατικές στολές».
Αφού έβγαλαν μία ομαδική φωτογραφία, η Κική πόζαρε μόνη της με την ελληνική σημαία, η οποία «χτυπιέται από τον αδυσώπητο άνεμο για λίγα δευτερόλεπτα στο ψηλότερο σημείο όλης της Αμερικής, στη μυθική οροσειρά των Άνδεων!!!».
Παρά τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στο σημείο «ο Ελληνισμός επιβάλλεται για μια στιγμή στο περιβάλλον». Η 47χρονη ορειβάτισσα βαθιά συγκινημένη και περήφανη για το κατόρθωμα της ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής.
Μετά από πέντε ώρες κατάβασης μέσα σε καταιγίδα και σφοδρή χιονοθύελλα χωρίς σχεδόν καθόλου ορατότητα έφτασαν στην ασφάλεια της κατασκήνωσης.
«Δεν υπάρχουν πανηγυρισμοί, μόνο αγκαλιές και μια απέραντη ανακούφιση. Δεκαπέντε ώρες μέσα στο βουνό. Δεκαπέντε ώρες δοκιμασίας, φόβου, επιμονής και δύναμης. Το Ακονκάγκουα μας άφησε να σταθούμε για λίγο στην κορυφή του — και μετά μας ζήτησε σεβασμό.
Και τον δείξαμε! Και επιστρέψαμε. Ασφαλείς. Περήφανοι που δεν παραιτηθήκαμε. Αυτό είναι το Ακοκάνγκουα. Το βουνό των ανέμων. Το βουνό που σου δείχνει απτά ποιος πραγματικά είσαι», καταλήγει στην ανάρτησή της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα