Οριστικά στην Λάρισα η διεξαγωγή της δίκης για τα Τέμπη με απόφαση του Αρείου Πάγου
Οριστικά στην Λάρισα η διεξαγωγή της δίκης για τα Τέμπη με απόφαση του Αρείου Πάγου
Το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου απέρριψε το αίτημα οκτώ συγγενών θυμάτων για αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της δίκης
Και με την σφραγίδα του Αρείου Πάγου η δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη θα διεξαχθεί στην Λάρισα, καθώς το Ποινικό Τμήμα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου απέρριψε το αίτημα οκτώ συγγενών θυμάτων για αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της δίκης.
Ειδικότερα, οκτώ συγγενείς θυμάτων ζητούσαν να επιλεγεί η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα για την διεξαγωγή της δίκης που ξεκινάει στις 23 Μαρτίου 2026, με επιχείρημα, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη αεροδρομίου και την διευκόλυνση των παραγόντων της δίκης (δικηγόροι, μάρτυρες, συγγενείς θυμάτων, κ.λπ.), αλλά το Ζ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με προέδρευσα την αρχαιότερη αντιπρόεδρο Αγάπη Τζουλιαδάκη, απέρριψε το αιτήμα, ενώ προηγούμενα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είχε προτείνει την απόρριψη του αιτήματος.
Πάντως, ανάμεσα στους αιτούντες την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της δίκης δεν ήταν η Μαρία Καρυστιανού, η οποία δημόσια είχε θέσει θέμα αλλαγής του τόπου διεξαγωγής της δίκης, λέγοντας «δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα».
Στις 23 Μαρτίου στο εδώλιο θα βρεθούν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο σταθμάρχης που έβαλε τα τρένα στην ίδια κατεύθυνση, συνάδελφοί του που δεν ήταν στο πόστο τους, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Αρχής που ελέγχει το σιδηροδρομικό δίκτυο (ΡΑΣ) και της εταιρείας Hellenic Train που διαχειρίζεται τα τρένα. Επίσης, υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, γενικοί διευθυντές του υπουργείου. Οι κατηγορίες για τους περισσότερους είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, αλλά και πλημμεληματικού χαρακτήρα, ενώ ο αριθμός των συνηγόρων αναμένεται να ξεπεράσει τους 250.
Ειδικότερα, οκτώ συγγενείς θυμάτων ζητούσαν να επιλεγεί η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα για την διεξαγωγή της δίκης που ξεκινάει στις 23 Μαρτίου 2026, με επιχείρημα, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη αεροδρομίου και την διευκόλυνση των παραγόντων της δίκης (δικηγόροι, μάρτυρες, συγγενείς θυμάτων, κ.λπ.), αλλά το Ζ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με προέδρευσα την αρχαιότερη αντιπρόεδρο Αγάπη Τζουλιαδάκη, απέρριψε το αιτήμα, ενώ προηγούμενα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είχε προτείνει την απόρριψη του αιτήματος.
Πάντως, ανάμεσα στους αιτούντες την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της δίκης δεν ήταν η Μαρία Καρυστιανού, η οποία δημόσια είχε θέσει θέμα αλλαγής του τόπου διεξαγωγής της δίκης, λέγοντας «δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα».
Στις 23 Μαρτίου στο εδώλιο θα βρεθούν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο σταθμάρχης που έβαλε τα τρένα στην ίδια κατεύθυνση, συνάδελφοί του που δεν ήταν στο πόστο τους, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Αρχής που ελέγχει το σιδηροδρομικό δίκτυο (ΡΑΣ) και της εταιρείας Hellenic Train που διαχειρίζεται τα τρένα. Επίσης, υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, γενικοί διευθυντές του υπουργείου. Οι κατηγορίες για τους περισσότερους είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, αλλά και πλημμεληματικού χαρακτήρα, ενώ ο αριθμός των συνηγόρων αναμένεται να ξεπεράσει τους 250.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα