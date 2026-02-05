«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Με το… δεξί στο 2026, αύξηση 8,6% στην επιβατική κίνηση τον Ιανουάριο
«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Με το… δεξί στο 2026, αύξηση 8,6% στην επιβατική κίνηση τον Ιανουάριο

Τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών -Άνοδος τόσο στις πτήσεις εσωτερικού, όσο στις διεθνείς πτήσεις 

Αύξηση 8,6% κατέγραψε η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον Ιανουάριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καθώς ανήλθε σε 1,99 εκατ. ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν κατά 7,1% και 9,2% τα επίπεδα του 2025.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, ανήλθε σε 17.748, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,3% σε σχέση με το 2025.

Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 7,6% και 7,1%, αντίστοιχα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
