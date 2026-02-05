Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Με το… δεξί στο 2026, αύξηση 8,6% στην επιβατική κίνηση τον Ιανουάριο
«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Με το… δεξί στο 2026, αύξηση 8,6% στην επιβατική κίνηση τον Ιανουάριο
Τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών -Άνοδος τόσο στις πτήσεις εσωτερικού, όσο στις διεθνείς πτήσεις
Αύξηση 8,6% κατέγραψε η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον Ιανουάριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καθώς ανήλθε σε 1,99 εκατ. ταξιδιώτες.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν κατά 7,1% και 9,2% τα επίπεδα του 2025.
Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, ανήλθε σε 17.748, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,3% σε σχέση με το 2025.
Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 7,6% και 7,1%, αντίστοιχα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν κατά 7,1% και 9,2% τα επίπεδα του 2025.
Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, ανήλθε σε 17.748, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,3% σε σχέση με το 2025.
Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 7,6% και 7,1%, αντίστοιχα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα