Στέλνουν πρόστιμο έως 1.000 ευρώ σε χιλιάδες κατόχους οχημάτων - Ποιους αφορά;
Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων στην Ελλάδα πρόκειται να λάβουν μέσα στις επόμενες ημέρες «ραβασάκια» με πρόστιμα που φτάνουν έως τα 1.000 ευρώ, καθώς η Πολιτεία επιταχύνει τον έλεγχο της κυκλοφορίας και των υποχρεώσεων των αυτοκινήτων στο δρόμο.
Τα μέτρα ξεκίνησαν με μια εξειδικευμένη ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων, που αποκάλυψε ότι εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα κινούνται παράνομα λόγω είτε ανασφάλιστης κυκλοφορίας είτε μη καταβολής τελών και μη διεξαγωγής ΚΤΕΟ, και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την αυστηρή επιβολή προστίμων.
Η αποστολή των προστίμων ξεκινά επισήμως αυτή την εβδομάδα. Μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποστέλλονται ειδοποιητήρια σε ιδιοκτήτες που εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν με ανασφάλιστα οχήματα ή χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για τα Τέλη Κυκλοφορίας ή τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ).
Η τελευταία μεγάλη ηλεκτρονική διασταύρωση είχε φέρει στην επιφάνεια περισσότερους από 410.000 ιδιοκτήτες οχημάτων που είτε δεν είχαν πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας είτε κυκλοφορούσαν με ληγμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια, γεγονός που τροφοδότησε την απόφαση για την επιβολή κυρώσεων σε μεγάλη κλίμακα.
