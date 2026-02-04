Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Θεσσαλονίκη: 16χρονος κατήγγειλε ότι 26χρονος τον βίασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο
Είχαν γνωριστεί μέσω εφαρμογής γνωριμιών - Ο 26χρονος από την Παλαιστίνη οδήγησε τον ανήλικο αρχικά σε κατάστημα πώλησης σεξουαλικών προϊόντων και στη συνέχεια σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Πολίχνη
Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από 26χρονο Παλαιστίνιο, τον οποίο γνώρισε μέσω διαδικτύου, κατήγγειλε ότι έπεσε ένας 16χρονος στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την καταγγελία του ανηλίκου, ο εφιάλτης του ξεκίνησε στις 26 Οκτωβρίου έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον 26χρονο μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Το θύμα συναντήθηκε συνολικά δύο φορές με τον φερόμενο ως δράστη και κατά τη δεύτερη συνάντησή τους, ο 26χρονος τον οδήγησε αρχικά σε κατάστημα πώλησης σεξουαλικών προϊόντων και στη συνέχεια σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή της Πολίχνης.
Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης τον κακοποίησε σεξουαλικά, ενώ παράλληλα κατέγραφε τις πράξεις του σε βίντεο με το κινητό του τηλέφωνο, χωρίς τη συναίνεση του θύματος.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για θέματα ψυχικής υγείας.
Σε βάρος του 26χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν το πρωί της Τρίτης.
Ο 26χρονος κατηγορείται για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης σε γενετήσια πράξη (με θύμα ανίκανο προς αντίσταση), της πορνογραφίας ανηλίκων, της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και της απείθειας.
Κατά τον εντοπισμό του, επιχειρήθηκε έρευνα στην οικία όπου είχε δηλώσει ότι διαμένει, παρουσία διερμηνέα και εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι είχε αλλάξει τόπο διαμονής και, καθώς αρνήθηκε να δηλώσει τη νέα του διεύθυνση, συνελήφθη (και) για το αδίκημα της απείθειας.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
