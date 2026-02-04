Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική
Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική

Συνεχίζεται και σήμερα (4/2) η 48ωρη απεργία που έχουν προκηρύξει οι αυτοκινητιστές ταξί στην Αθήνα, η οποία ξεκίνησε από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης και θα συνεχιστεί μέχρι τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης.

Παράλληλα, σήμερα ξεκινά 24ωρη απεργία και στη Θεσσαλονίκη, όπως είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο ταξί «Ερμής».

Στο πλαίσιο της απεργίας, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην περιοχή της Πυλαίας, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.

Εκεί, αντιπροσωπεία των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί θα επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας στον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

Χθες (3/2) στην Αθήνα, οι απεργοί πραγματοποίησαν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, προειδοποιώντας για νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων του κλάδου.

