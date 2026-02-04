Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική
Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική
Απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» και σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Συνεχίζεται και σήμερα (4/2) η 48ωρη απεργία που έχουν προκηρύξει οι αυτοκινητιστές ταξί στην Αθήνα, η οποία ξεκίνησε από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης και θα συνεχιστεί μέχρι τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης.
Παράλληλα, σήμερα ξεκινά 24ωρη απεργία και στη Θεσσαλονίκη, όπως είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο ταξί «Ερμής».
Στο πλαίσιο της απεργίας, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην περιοχή της Πυλαίας, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
Εκεί, αντιπροσωπεία των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί θα επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας στον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.
Χθες (3/2) στην Αθήνα, οι απεργοί πραγματοποίησαν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, προειδοποιώντας για νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων του κλάδου.
Παράλληλα, σήμερα ξεκινά 24ωρη απεργία και στη Θεσσαλονίκη, όπως είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο ταξί «Ερμής».
Στο πλαίσιο της απεργίας, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην περιοχή της Πυλαίας, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
Εκεί, αντιπροσωπεία των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί θα επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας στον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.
Χθες (3/2) στην Αθήνα, οι απεργοί πραγματοποίησαν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, προειδοποιώντας για νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων του κλάδου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα