Απεργία σήμερα (3/2): Χωρίς ταξί η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη
Απεργία σήμερα (3/2): Χωρίς ταξί η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη

ΣΑΤΑ και ΕΡΜΗΣ κατεβάζουν χειρόφρενο – Συγκέντρωση την Τρίτη στις 10:30 στη Μάρνη

Απεργία σήμερα (3/2): Χωρίς ταξί η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη
Χωρίς ταξί θα μείνουν η Αττική και η Θεσσαλονίκη την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, καθώς οι αυτοκινητιστές προχωρούν σε νέα 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεσή τους με την κυβέρνηση για τις αλλαγές στον κλάδο.

Την απεργία ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), ενώ στη Θεσσαλονίκη συμμετέχει το σωματείο «ΕΡΜΗΣ». Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη στις 10:30 το πρωί έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17), ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, με στόχο να μεταφερθούν τα αιτήματα του κλάδου στην κυβέρνηση.

«Καμία συζήτηση με τον υπουργό Μεταφορών»

Στην ανακοίνωσή τους, οι οδηγοί ταξί ξεκαθαρίζουν ότι απορρίπτουν κάθε συζήτηση με τον υπουργό Μεταφορών, τον οποίο θεωρούν υπεύθυνο για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Όπως υποστηρίζουν, με πρόσχημα την ηλεκτροκίνηση αλλοιώνεται η ελάχιστη μίσθωση των ΕΙΧ με οδηγό, καθώς –όπως καταγγέλλουν– μειώνεται από 90 ευρώ στα 50 ευρώ, καταργώντας έναν βασικό διαχωρισμό ανάμεσα στις υπηρεσίες ταξί και τις υπηρεσίες ΕΙΧ.

Παράλληλα, τονίζουν ότι από 1/1/2027 η κατάσταση αλλάζει ριζικά, επικαλούμενοι το επίμαχο άρθρο που προβλέπει υποχρεωτική μετάβαση των νέων οχημάτων σε μηδενικές εκπομπές σε Αττική και Θεσσαλονίκη και ορίζει ως ελάχιστο τίμημα μίσθωσης για τα ΕΙΧ μηδενικών εκπομπών τα 50 ευρώ.

Επίθεση του ΣΑΤΑ για την ηλεκτροκίνηση και τις υποδομές φόρτισης

Το ΣΑΤΑ κάνει λόγο για «παραμύθια» σχετικά με την ηλεκτροκίνηση και υποστηρίζει ότι οι πραγματικές δυνατότητες της χώρας δεν καλύπτουν τις ανάγκες ενός επαγγελματικού στόλου όπως τα ταξί.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στοιχεία για τους φορτιστές, σημειώνοντας ότι:

- οι οικιακοί φορτιστές δεν ξεπερνούν τις 10.000

- οι ταχυφορτιστές 50 kW είναι 1.562

- οι φορτιστές ταχείας φόρτισης 150 kW, κατάλληλοι για επαγγελματικούς στόλους, δεν ξεπερνούν τους 10

Παράλληλα, γίνεται λόγος για απουσία φορτιστών σε πιάτσες ταξί, αλλά και για ζητήματα κόστους και ασφάλισης, όπως η κάλυψη ζημιών μπαταρίας.

Κόντρα για λεωφορειολωρίδες, κόστος καυσίμων και συντήρησης

Οι επαγγελματίες οδηγοί κατηγορούν τον υπουργό ότι στοχοποιεί τον κλάδο, επισημαίνοντας πως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θεωρείται αυτονόητη η χρήση των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας από έμφορτα ταξί, ενώ στην Ελλάδα –όπως αναφέρουν– αυτό απαγορεύτηκε με νόμο.

Παράλληλα, απαντούν στις αιτιάσεις περί «παράλογων αυξήσεων», παραθέτοντας ότι:

- οι τιμές βενζίνης και diesel έχουν αυξηθεί κατά 25-30% από το 2022

- η ασφάλιση ταξί έχει αυξηθεί κατά 18%

- το κόστος συντήρησης έχει αυξηθεί πάνω από 30%

«Μόνο ο πρωθυπουργός μπορεί να δώσει λύση»

Το ΣΑΤΑ υποστηρίζει ότι πλέον μόνο ο πρωθυπουργός μπορεί να δώσει λύση στα αιτήματα του κλάδου, επισημαίνοντας ότι πέρα από την ηλεκτροκίνηση υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα των ταξί, όπως:

- η παράνομη πρακτική πλατφορμών

- η υπερφορολόγηση

- η έλλειψη ελέγχων για την υποκλοπή μεταφορικού έργου από ΕΙΧ

- οι εκκρεμότητες στην έκδοση και ανανέωση ειδικών αδειών ταξί

Κλείνοντας, οι οδηγοί καλούν σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι δεν θα ανεχτούν άλλο την αδιαφορία, ενώ το ΣΑΤΑ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία, σημειώνοντας πως ο αγώνας αφορά συνολικά την κοινωνία και τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του ταξί.
