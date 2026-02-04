Live η κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, στο κόκκινο και η Παραλιακή

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Τετάρτης 4/2 στον Κηφισό
Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Τετάρτης 4/2 στον Κηφισό, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά.
Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα βρίσκεται στο κόκκινο.
Η κίνηση έχει επιβαρυνθεί από νωρίς σε βασικούς άξονες. Ο Κηφισός κρατά και σήμερα την… πρωτιά στην ταλαιπωρία, την ώρα που η Αττική είναι για δεύτερη ημέρα χωρίς ταξί λόγω της απεργίας.
Στο κέντρο της Αθήνας, η εικόνα είναι επίσης δύσκολη, με κυκλοφοριακό «κόμπο» στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, από το ύψος της Αρδηττού.
Στη Συγγρού καταγράφονται ολιγόλεπτες καθυστερήσεις κοντά στους Στύλους του Ολυμπίου Διός προς Σύνταγμα, ενώ στην Αλεξάνδρας υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας.
Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Παράλληλα, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 4, 2026
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας. https://t.co/J9cyHOm5Ma
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο ΠοσειδώνοςΚυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη Λεωφόρο Ποσειδώνος σήμερα, Τετάρτη και αύριο, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, λόγω εργασιών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Α' Φάση).
Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, από τις 10.00΄ έως τις 15.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη δεξιά λωρίδα και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εντός των ορίων των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου - Ταύρου και Πειραιά, ως εξής:
Από το ύψος της νοητής συμβολής με την οδό Επαμεινώνδα έως τη νοητή συμβολή με τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως), εντός της σήραγγας.
Από τον ανισόπεδο κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), έως τη συμβολή με την οδό Αιγέως, σε τμήμα μέγιστου μήκους 30 μέτρων.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κάθε ρεύματος.
