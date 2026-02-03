Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Εξαφανίστηκαν 15χρονοι Αφγανοί από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων
Την ημέρα που εξαφανίστηκαν οι δύο ανήλικοι είναι άγνωστο τι φορούσαν, όποιος γνωρίζει κάτι καλείται να ενημερώσει τις αρχές
Στις 02/2/2026, στις 16.00 η ώρα, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Abbas (ον) Gulistani (επ) και ο Omid (ον) Nabizada 15 ετών, αφγανικής καταγωγής. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 03/02/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων των παιδιών.
Ο Abbas (ον) Gulistani (επ) έχει ύψος 1.76 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
Ο Omid (ον) Nabizada (επ) έχει ύψος 1.72 μ., έχει κανονικό βάρος , έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple
