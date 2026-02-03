Εξαφανίστηκαν 15χρονοι Αφγανοί από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Ανήλικοι Αφγανοί Χαμόγελο του Παιδιού

Την ημέρα που εξαφανίστηκαν οι  δύο ανήλικοι είναι άγνωστο τι φορούσαν, όποιος γνωρίζει κάτι καλείται να ενημερώσει τις αρχές

13 ΣΧΟΛΙΑ
Στις 02/2/2026, στις 16.00 η ώρα, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Abbas (ον) Gulistani (επ) και ο Omid (ον) Nabizada 15 ετών, αφγανικής καταγωγής. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 03/02/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων των παιδιών.

Ο Abbas (ον) Gulistani (επ) έχει ύψος 1.76 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Ο Omid (ον) Nabizada (επ) έχει ύψος 1.72 μ., έχει κανονικό βάρος , έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple
