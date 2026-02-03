Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρισα, πληροφορίες για εγκλωβισμένο, δείτε βίντεο
Στο σημείο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 8 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα προκειμένου να σβήσουν την πυρκαγιά
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (3/2) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη της Λάρισας.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, στο σημείο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 8 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα προκειμένου να σβήσουν την πυρκαγιά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πιθανότητα υπάρχει ένα εγκλωβισμένο άτομο στο διαμέρισμα.
