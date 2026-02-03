Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρισα, πληροφορίες για εγκλωβισμένο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Λάρισα Πυροσβεστική Διαμέρισμα

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρισα, πληροφορίες για εγκλωβισμένο, δείτε βίντεο

Στο σημείο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 8 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα προκειμένου να σβήσουν την πυρκαγιά

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρισα, πληροφορίες για εγκλωβισμένο, δείτε βίντεο
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (3/2) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη της Λάρισας.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, στο σημείο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 8 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα προκειμένου να σβήσουν την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πιθανότητα υπάρχει ένα εγκλωβισμένο άτομο στο διαμέρισμα.

