Σέρρες: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 78χρονης θείας του
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες Προφυλακιστέος Βιασμός

Σέρρες: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 78χρονης θείας του

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελία που έκανε στις Αρχές η κόρη της γυναίκας

Σέρρες: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 78χρονης θείας του
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 56χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 78χρονης θείας του σε χωριό των Σερρών.

Ο κατηγορούμενος, οποίος διώκεται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, φέρεται να παραδέχθηκε προανακριτικά ότι είχε σεξουαλική επαφή με την 78χρονη, ωστόσο υποστήριξε ότι γίνονταν με τη συναίνεση της ηλικιωμένης γυναίκας και αρνήθηκε την πράξη του βιασμού. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε σήμερα, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται στη φυλακή.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελία που έκανε στις Αρχές η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η γυναίκα κάλεσε στις 2 το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ότι η 78χρονη μητέρα της, έπεσε θύμα βιασμού από τον ανιψιό της.

Μάλιστα, η ηλικιωμένη αντιμετωπίζει προβλήματα αναπηρίας και βρίσκεται κατάκοιτη στην οικία της στις Σέρρες, όπου τη φροντίζουν οικεία της πρόσωπα.

Αμέσως μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του θύματος ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 78χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκειμένου να εξετασθεί από τους γιατρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης που έδωσε εντός του Νοσοκομείου, παρουσία ψυχιάτρου, η ηλικιωμένη επιβεβαίωσε ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον ανιψιό της, το απόγευμα της ίδιες ημέρας.

Επιπλέον, δήλωσε πως έχει υποστεί ανάλογες πράξεις και στο παρελθόν, χωρίς να αναφέρει κάτι στα παιδιά της. Λίγες ώρες μετά την καταγγελία ο 56χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη.
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης